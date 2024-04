Candidato del Partido del Trabajo acusa a Alcalde de Frontera de reprimir su campaña

Al no tener respuesta del propietario, acudieron a la Dirección de Protección Civil y estos hicieron una revisión el pasado 10 de abril y efectivamente se corrobora que la estructura no reunía los requisitos para que siguiera siendo utilizado.

Dijo Javier Castillo que el espectacular no cuenta con ningún sello de clausura para su uso y que los elementos de Protección Civil no llegaron con ningún papel que diera soporte para que la instalación fuera detenida.

Fue en este contexto que Javier Castillo acudió la noche del jueves con un grupo de personas e intentó ingresar a la “pulga” para instalar su publicidad de campaña política.

El guardia de seguridad le indicó que ese espectacular no podía ser usado por indicaciones de Protección Civil y se retiraron para llegar más tarde con un grupo de más de 20 personas de forma agresiva.

Mencionó que incluso César Flores acudió al lugar y dijo de manera agresiva que el panorámico era de su propiedad y tenían que poner la publicidad obligatoriamente.

SOLO GRITOS Y MALTRATO

“Para empezar Javier Castillo me ignoró, cuando hablo con él prácticamente no me deja hablar, yo fui a checar y a hacer mi trabajo como representante de la pulga, por que la gente estaba muy agresiva y Javier me decía que era con tintes políticos”, dio a conocer Micaela Medina.

Afirma que Javier Castillo ordenó a jóvenes que subieran a lo más alto del espectacular a colocar la publicidad, sin protección ni arnés.

Ante las agresiones verbales que vivieron, tanto la representante legal de la “Súper Pulga” como el guardia, además por la invasión a la propiedad, se solicitó presencia de la Policía Municipal y llegaron algunos elementos para atender la situación.

NO PASÓ REVISIÓN DE PC

El director de Protección Civil, Angelo Grimaldo, dijo que efectivamente el pasado 10 de abril se detectó en situación de riesgo a ese espectacular, porque caían objetos desde la parte más alta de la estructura a 15 metros de altura; se hizo un estudio y un experto dictaminó que este espacio ya no puede tener publicidad, porque aún sin publicidad hay riesgo que colapse.