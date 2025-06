Capacitación con impacto: más de 250 personas concluyen talleres productivos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un acto que reflejó el poder de la capacitación como motor de transformación social, más de 250 personas recibieron constancias por haber concluido exitosamente los cursos y talleres productivos impulsados por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, la estrategia Mejora, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icatec) y el DIF Municipal.

El evento fue encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de la estrategia Mejora, quienes reconocieron el esfuerzo de las y los participantes, principalmente mujeres, que dedicaron tiempo y talento para aprender nuevas habilidades orientadas al autoempleo, el emprendimiento y el bienestar familiar.

CIUDADANÍA EMPODERADA

Durante su mensaje, el presidente municipal Tomás Gutiérrez resaltó el valor de esta iniciativa más allá del respaldo institucional: “Hoy la mayor participación es la de su talento, su voluntad, sus ganas de salir adelante. Eso es lo más valioso, porque ustedes han demostrado de lo que son capaces. Estos proyectos se enriquecen cuando la ciudadanía es protagonista del cambio”, expresó.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez subrayó la importancia de reconocer la labor de las mujeres, especialmente aquellas que han enfrentado circunstancias personales difíciles y aún así decidieron transformar su entorno a través de la capacitación: “Aquí somos una familia que se cuida mutuamente, y este tipo de acciones fortalecen esa unión. Felicito a todas las mujeres que culminaron su curso, y también a las presidentas honorarias del DIF por su trabajo incansable”, añadió.

HABILIDADES QUE GENERAN INDEPENDENCIA

Como parte de la ceremonia, las autoridades realizaron la entrega simbólica de constancias a una representación de las más de 250 personas egresadas. En total se impartieron 29 cursos en áreas como belleza, repostería, floristería, corte y confección, manualidades, entre otros. También se organizó una exposición con productos y creaciones desarrolladas durante las capacitaciones.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, celebró la consolidación de un modelo de apoyo directo a quienes desean mejorar sus condiciones de vida: “Me consta que lo aprendido se ha aplicado con compromiso. Vamos a seguir trabajando junto al Gobierno del Estado y el alcalde Tomás Gutiérrez, porque estas oportunidades deben continuar llegando a quienes más lo necesitan”, declaró.

TESTIMONIOS QUE INSPIRAN

Entre los testimonios más emotivos estuvo el de Claudia Elena García López, quien compartió que el ingreso a uno de los talleres coincidió con un momento difícil de su vida: “Mi hijo fue diagnosticado con leucemia y yo me encontraba muy deprimida. Me invitaron al taller de flores eternas y fue algo muy hermoso. Aprendí, me levanté, y les digo a mis compañeras: sí se puede, vamos adelante con pasos de gigante”.