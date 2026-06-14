Captan en video a osos trepados en los árboles, en la Sierra de Arteaga

Las imágenes fueron captadas por una persona que recorría en automóvil una zona boscosa cuando observó a varios ejemplares desplazándose entre los árboles. El momento quedó grabado en video y rápidamente fue compartido por diversos medios y plataformas digitales.

ARTEAGA, COAH.- Una escena poco común, pero cada vez más frecuente en la Sierra de Arteaga, sorprendió a visitantes y usuarios de redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparecen varios osos negros. Lo sorprendente de la escena es que los osos estaban ¡trepados en árboles! en un lugar cercano al complejo turístico Bosques de Monterreal.

La grabación llamó la atención debido a que muestra a los animales en una conducta poco habitual para quienes no están familiarizados con la fauna silvestre de la región. Sin embargo, especialistas señalan que la presencia de osos negros en áreas turísticas es cada vez más común, especialmente en áreas cercanas a cabañas, caminos y desarrollos turísticos.

El oso negro es una especie protegida en México y representa uno de los principales símbolos de conservación de la fauna silvestre en Coahuila. No obstante, el crecimiento de asentamientos humanos y la disponibilidad de alimentos en zonas habitadas han propiciado que los ejemplares se acerquen con mayor frecuencia a espacios visitados por personas.

Autoridades ambientales han insistido en la importancia de evitar cualquier interacción con estos animales. Entre las principales recomendaciones se encuentra no alimentarlos, no dejar basura o restos de comida expuestos y mantener siempre una distancia segura.

Asimismo, se exhorta a visitantes y habitantes de la región a no intentar acercarse para fotografiarlos o grabarlos de cerca, ya que cualquier conducta que el animal perciba como una amenaza podría derivar en una situación de riesgo.

En caso de encontrarse con un oso, la recomendación es retirarse lentamente, sin correr ni darle la espalda al ejemplar. Si el animal representa un peligro o permanece cerca de viviendas o cabañas, debe reportarse a las autoridades correspondientes para que personal especializado evalúe la situación.

La difusión de este video ocurre semanas después de que autoridades estatales capturaran un oso negro juvenil que deambulaba por diversos sectores de Saltillo, incluyendo el Cerro del Pueblo y la colonia Panteones. Tras recibir atención médica en el Museo del Desierto, el ejemplar fue liberado posteriormente en la Sierra de Zapalinamé.

NO TODOS LOS OSOS SON IGUALES

La principal diferencia entre el oso negro y el oso grizzly no es solamente el color, sino también su comportamiento, tamaño y distribución geográfica.

Oso negro: el habitante de Coahuila

Oso negro americano es la especie que habita de forma natural en las sierras de Coahuila, incluyendo la Sierra de Arteaga y la Sierra de Zapalinamé. Se trata de una especie protegida en México.

Pesa generalmente entre 90 y 270 kilogramos.

Suele ser tímido y evita el contacto con las personas.

En la mayoría de los encuentros, prefiere huir antes que confrontar.

Los ataques a humanos son extremadamente raros y generalmente ocurren cuando el animal se siente acorralado, herido o una madre percibe una amenaza para sus crías.

Oso grizzly: mucho más agresivo y territorial

Oso grizzly es una subespecie del oso pardo que habita principalmente en Alaska, Canadá y algunas zonas del noroeste de Estados Unidos.

Puede superar los 400 kilogramos.

Tiene una joroba muscular muy marcada en los hombros.

Es más territorial y defensivo.

Está involucrado en un número significativamente mayor de ataques a humanos que el oso negro, especialmente cuando se sorprende a corta distancia o protege alimento y crías.

¿Por qué los osos de Arteaga suelen verse tranquilos?

Los ejemplares que se observan en Arteaga, Monterreal, Los Lirios o la Sierra de Zapalinamé son osos negros, una especie acostumbrada a evitar a las personas. Muchas veces trepan árboles para descansar, alimentarse o escapar de posibles amenazas.