Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 abril 2026
    Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)
    Hasta ahora no hay postura oficial sobre el origen de la figura captada en las imágenes. REDES SOCIALES

Cámaras de seguridad registraron a una supuesta mujer atravesando el patio durante la noche; hasta ahora no hay postura oficial del plantel

Cámaras de seguridad de la secundaria Gustavo Aguirre, de Parras, captaron durante la noche una serie de imágenes en las que se observa a una figura femenina cruzando a toda velocidad el patio del plantel, lo que ha generado comentarios y dudas entre quienes han visto el video.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aparece-jorge-maynez-en-el-juego-inaugural-de-saraperos-de-saltillo-MD20109746

En la grabación, difundida recientemente, se aprecia cómo la silueta aparece en distintos puntos del espacio abierto, aparentemente corriendo, sin que se distinga con claridad su identidad ni las condiciones en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, directivos de la institución no han emitido información oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el material ha comenzado a circular en redes sociales, donde usuarios han compartido distintas interpretaciones sobre lo que muestran las imágenes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fantasmas
cámara de seguridad

Localizaciones


Parras de la Fuente

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia
El gobernador Manolo Jiménez firmó un acuerdo con Arizona State University para impulsar la formación de talento en la industria de semiconductores, tras una reunión realizada en días pasados en Washington D.C.

Avanzan escuelas de Saltillo en formación para industria de semiconductores
Este es uno de los proyectos clave que fueron anunciados recientemente por el Gobierno del Estado.

Saltillo: Acuden tres empresas para hacer proyecto ejecutivo de Nuevo Forum de Expo Coahuila
Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda

Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda
Tecno eco-friendly

Tecno eco-friendly
A fuego lento

A fuego lento