Aparece Jorge Máynez en el juego inaugural de Saraperos de Saltillo

En medio del ambiente de fiesta por el arranque de temporada de los Saraperos de Saltillo, una presencia llamó la atención entre las gradas del estadio Francisco I. Madero: la de Jorge Álvarez Máynez, quien se dejó ver entre la afición durante el juego inaugural.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano apareció entre los asistentes. No tardaron en acercarse aficionados para pedirle fotos, saludarlo o simplemente intercambiar unas palabras mientras transcurría el encuentro.

En el estadio, el tono fue relajado. Más cercano al de un aficionado que al de un acto político, su paso se dio entre sonrisas, celulares en alto y un ambiente familiar, mientras en el diamante se disputaba el duelo inaugural ante los Toros de Tijuana.

Horas antes, el político también sostuvo un encuentro con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con quien revisó avances de obras en distintos municipios de esa entidad.

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