Aparece Jorge Máynez en el juego inaugural de Saraperos de Saltillo

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Aparece Jorge Máynez en el juego inaugural de Saraperos de Saltillo
    Seguidores se acercaron al político para saludarlo y capturar el momento durante su recorrido por el estadio. REDES SOCIALES

El dirigente de Movimiento Ciudadano apareció en el juego inaugural de Saraperos y se mezcló con la afición, que aprovechó para acercarse y tomarse fotos

En medio del ambiente de fiesta por el arranque de temporada de los Saraperos de Saltillo, una presencia llamó la atención entre las gradas del estadio Francisco I. Madero: la de Jorge Álvarez Máynez, quien se dejó ver entre la afición durante el juego inaugural.

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El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano apareció entre los asistentes. No tardaron en acercarse aficionados para pedirle fotos, saludarlo o simplemente intercambiar unas palabras mientras transcurría el encuentro.

$!Entre peluches de “Kike el Conejo” y gradas llenas, la presencia del dirigente de MC se mezcló con la fiesta beisbolera.
Entre peluches de “Kike el Conejo” y gradas llenas, la presencia del dirigente de MC se mezcló con la fiesta beisbolera. REDES SOCIALES

En el estadio, el tono fue relajado. Más cercano al de un aficionado que al de un acto político, su paso se dio entre sonrisas, celulares en alto y un ambiente familiar, mientras en el diamante se disputaba el duelo inaugural ante los Toros de Tijuana.

@saltilloahora Maynez presente en la inauguración de saraperos 2026 #Saltillo #coahuila #Saraperos ♬ sonido original - Jorge Álvarez Máynez

Horas antes, el político también sostuvo un encuentro con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con quien revisó avances de obras en distintos municipios de esa entidad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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