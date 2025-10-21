Capturan en Monclova a presunto integrante de una célula criminal: Fiscal

Coahuila
/ 21 octubre 2025
    Capturan en Monclova a presunto integrante de una célula criminal: Fiscal
    El fiscal general Federico Fernández Montañez supervisa la estrategia de seguridad en la Región Centro. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El hombre, quien estaría ligado a un grupo criminal y llegó de un estado del noreste del país, estaba acompañado de un hombre originario de Ciudad Frontera

MONCLOVA, COAH.- Un operativo de inteligencia derivó en la detención de un presunto integrante de una célula criminal durante un cateo realizado en el hotel Viena, ubicado en plena Zona Centro de Monclova, confirmó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

En entrevista con VANGUARDIA, el fiscal explicó que la acción, ejecutada la semana pasada, resultó en la detención de dos personas: una originaria de Ciudad Frontera y otra de un estado del noreste del país, esta presuntamente vinculada con el crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: Rescatan a familia guatemalteca extraviada tres días en el Río Bravo

“Uno era de Frontera y el otro de otro estado cercano al noreste”, precisó Fernández Montañez, quien agregó que las investigaciones sobre el caso continúan.

$!La Región Centro mantiene vigilancia constante ante la presencia de grupos delictivos.
La Región Centro mantiene vigilancia constante ante la presencia de grupos delictivos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El detenido fue identificado gracias al trabajo de inteligencia que mantienen las corporaciones policiacas y la Fiscalía en la Región Centro. Su captura se logró en coordinación con diversas corporaciones de seguridad tras detectar su presencia en el municipio.

Fernández Montañez informó que ambos individuos fueron trasladados para su investigación y señaló: “Desde el momento en que se les ubicó, se actuó con rapidez y precisión. En menos de una semana se concretó su detención. No bajamos la guardia ante la presencia de personas relacionadas con el crimen organizado”.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen más implicados o posibles vínculos con actividades delictivas en la región.

El fiscal adelantó que los operativos y cateos continuarán como parte de la estrategia de seguridad estatal, con el objetivo de impedir el asentamiento de células delictivas y garantizar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Temas


Crimen Organizado
Seguridad

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros