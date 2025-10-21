Capturan en Monclova a presunto integrante de una célula criminal: Fiscal
El hombre, quien estaría ligado a un grupo criminal y llegó de un estado del noreste del país, estaba acompañado de un hombre originario de Ciudad Frontera
MONCLOVA, COAH.- Un operativo de inteligencia derivó en la detención de un presunto integrante de una célula criminal durante un cateo realizado en el hotel Viena, ubicado en plena Zona Centro de Monclova, confirmó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.
En entrevista con VANGUARDIA, el fiscal explicó que la acción, ejecutada la semana pasada, resultó en la detención de dos personas: una originaria de Ciudad Frontera y otra de un estado del noreste del país, esta presuntamente vinculada con el crimen organizado.
“Uno era de Frontera y el otro de otro estado cercano al noreste”, precisó Fernández Montañez, quien agregó que las investigaciones sobre el caso continúan.
El detenido fue identificado gracias al trabajo de inteligencia que mantienen las corporaciones policiacas y la Fiscalía en la Región Centro. Su captura se logró en coordinación con diversas corporaciones de seguridad tras detectar su presencia en el municipio.
Fernández Montañez informó que ambos individuos fueron trasladados para su investigación y señaló: “Desde el momento en que se les ubicó, se actuó con rapidez y precisión. En menos de una semana se concretó su detención. No bajamos la guardia ante la presencia de personas relacionadas con el crimen organizado”.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen más implicados o posibles vínculos con actividades delictivas en la región.
El fiscal adelantó que los operativos y cateos continuarán como parte de la estrategia de seguridad estatal, con el objetivo de impedir el asentamiento de células delictivas y garantizar la tranquilidad de las familias coahuilenses.