Capturan en Monclova a presunto integrante de una célula criminal: Fiscal

MONCLOVA, COAH.- Un operativo de inteligencia derivó en la detención de un presunto integrante de una célula criminal durante un cateo realizado en el hotel Viena, ubicado en plena Zona Centro de Monclova, confirmó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

En entrevista con VANGUARDIA, el fiscal explicó que la acción, ejecutada la semana pasada, resultó en la detención de dos personas: una originaria de Ciudad Frontera y otra de un estado del noreste del país, esta presuntamente vinculada con el crimen organizado.

“Uno era de Frontera y el otro de otro estado cercano al noreste”, precisó Fernández Montañez, quien agregó que las investigaciones sobre el caso continúan.