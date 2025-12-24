Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, envía mensaje navideño de unidad y esperanza

Coahuila
/ 24 diciembre 2025
    Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, envía mensaje navideño de unidad y esperanza
    El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, acompañado de su esposa Mavi Sosa y su hijo, dirigió un mensaje de buenos deseos a las familias del municipio con motivo de las celebraciones decembrinas. FOTO: CORTESÍA

El edil envió un mensaje a las familias del municipio, en el que destacó la unión, la esperanza y el trabajo conjunto como base para seguir impulsando el desarrollo de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- En el marco de las celebraciones decembrinas, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, acompañado de su esposa, Mavi Sosa y su hijo, compartió un mensaje de cercanía y buenos deseos dirigido a las familias del municipio, en el que destacó la importancia de la unión, la paz y la esperanza en estas fechas.

El edil agradeció la confianza de la ciudadanía y el respaldo recibido a lo largo del año, al señalar que los avances alcanzados en la ciudad son resultado del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, cuya coordinación ha sido clave para impulsar acciones y proyectos en beneficio de Monclova y la región.

TE PUEDE INTERESAR: Aeropuerto de Torreón recibirá 678 mdp de los 16 mil millones que OMA invertirá entre 2026-2030

“Deseo de todo corazón que esta Navidad sea un tiempo de unión, de esperanza y de paz en cada hogar. Sigamos cuidándonos y trabajando juntos por nuestra ciudad”, expresó Villarreal durante su mensaje.

Por su parte, Mavi Sosa invitó a las familias a vivir estas fechas con solidaridad, gratitud y cercanía, al resaltar la importancia de fortalecer los valores que consolidan el tejido social. “Que esta Navidad sea un tiempo para compartir, cuidar de los nuestros y llenar cada hogar de amor y esperanza”, manifestó.

Ambos coincidieron en su deseo de que 2026 sea un año lleno de salud, oportunidades y nuevos comienzos, y reiteraron su compromiso de continuar trabajando de la mano con el gobernador, los distintos niveles de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía.

Finalmente, Carlos Villarreal y Mavi Sosa desearon a las y los monclovenses una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, e invitaron a seguir construyendo una ciudad unida, solidaria y con rumbo.

