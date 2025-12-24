Aeropuerto de Torreón recibirá 678 mdp de los 16 mil millones que OMA invertirá entre 2026-2030

El Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) informó que obtuvo la aprobación del Programa Maestro de Desarrollo (PMD) 2026-2030 para cada una de sus concesionarias, autorización otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De acuerdo con la empresa, el PMD contempla inversiones comprometidas por un monto total de 16 mil 005 millones de pesos, recursos que serán destinados a fortalecer la infraestructura aeroportuaria, mejorar la capacidad operativa y elevar la calidad de los servicios en los 13 aeropuertos que administra en distintas regiones del país.

En el caso del aeropuerto de Torreón, se proyecta una inversión de 678 millones 871 mil pesos durante el periodo 2026-2030, cifra que contrasta con los más de 7 mil millones de pesos asignados al aeropuerto de Monterrey, principal terminal del grupo y la que mayor tráfico de pasajeros aporta a la red de OMA.

La compañía, con sede en Monterrey, señaló que estas inversiones buscan fortalecer de manera integral la infraestructura y la operación de su red aeroportuaria, así como atender de forma eficiente el crecimiento esperado en la demanda de pasajeros y carga aérea.

OMA detalló que los recursos también estarán orientados a mejoras en tecnología y procesos operativos, alineados con estrategias de sostenibilidad y eficiencia, conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades aeronáuticas.

Respecto al calendario de inversión, la empresa prevé destinar mil 151 millones de pesos en 2026; dos mil 466 millones en 2027; tres mil 904 millones en 2028; cuatro mil 279 millones en 2029, y cuatro mil 202 millones de pesos en 2030, como parte del cumplimiento de su Programa Maestro de Desarrollo.