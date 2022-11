Los daños colaterales que dejó una explosión por acumulación de gas en la colonia Santa Fe Cactus de Saltillo todavía no han sido enmendados y, de acuerdo con vecinos del sector, las reparaciones que se han hecho hasta ahora han sido liquidadas con presupuesto de las propias familias, mismos que ascienden a los 40 mil pesos solo por daños en ventanas y puertas.

Tampoco se ha evaluado la infraestructura y condición de las viviendas, pese a que ya han pasado dos meses.

“Lo único que nos dicen es que la Fiscalía se haría cargo de todo el reembolso de lo de los vidrios, el problema fue que nos mandaron a una compañía y nos dijeron que la FGE no les pagó, la gente tuvo que pagar todas las reparaciones.

“Después nos dijeron que nos mandarían a un arquitecto para revisar las condiciones de las casas, pero hasta ahorita no se ha hecho nada, lo único fue que pusieron una manta para que no se viera el agujero a un lado de la casa que explotó”, comenta una vecina, que resultó con daños en su vivienda.

Otras declaraciones de vecinos aseguran que la Fiscalía se “ha lavado las manos” sobre el caso, debido a que en la Agencia de Litigación de Delitos Patrimoniales de la FGE les han dicho que el responsable de la explosión ya ha muerto, por lo que no pueden hacerse cargo.

“Hemos ido a la Fiscalía y nos dicen que quien causó la detonación fue la persona que murió y como él no puede hacerse cargo tiene que ser la dueña de la casa, quien no se ha presentado, no la conocemos, no sabemos a quién dirigirnos, ni qué hacer”, exponen.

“SOLO SE HA REPARADO LO QUE ES MÁS RÁPIDO”: FGE

En una entrevista para medios de comunicación, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, declaró que el avance que se tiene en el caso Santa Fe Cactus es el de la reparación de cristalería en puertas y ventanas;

“Solo hemos estado reparando lo que es más rápido, los ventanales, vidrios, y por lo menos tenemos un número importante de reparaciones hechas; hay algunos que no quisieron hacer reclamo, otros presentan facturas para la reposición”, dijo.

También detalló que por ahora la FGE se encuentra en espera de la determinación que otorgará el seguro para proceder a la reparación de una o dos viviendas, que son las que resultaron con mayores daños.

“Nos haremos responsables, sabemos que una familia está viviendo en otra parte, pero haremos lo posible para que esto quede reparado”, declaró.