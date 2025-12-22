Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción

Coahuila
/ 22 diciembre 2025
    Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
    La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Investigan a la exalcaldesa de Múzquiz por ejercicio abusivo de funciones y hoy comparece en la capital de Coahuila

La exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Tania Flores Guerra, se presentó este lunes en la capital de Coahuila para el desarrollo de su audiencia de vinculación a proceso por un delito de corrupción por el que la investiga la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Fueron pocos minutos después de las 9:00 a. m. de este lunes cuando la exalcaldesa arribó al Centro de Justicia Penal de Saltillo para atender la audiencia que fue convocada desde el pasado martes, cuando se llevó a cabo el primer procedimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Contra la pared el alcalde Jacobo Rodríguez, acusado ahora de hacer ‘negocios turbios’ con Tania Flores

En su arribo, Flores Guerra se vio acompañada de su madre y de su esposo, y aseveró que se siente tranquila ante lo que pueda ocurrir en la audiencia, además de reiterar que todo el procedimiento se trata de persecución política.

Aseguró que sería una buena noticia el hecho de que la vinculen a proceso para presentar de forma extensa las pruebas en su favor, así como un mensaje.

“Cuando tienes la razón, no hay ley ni represor que pueda ganar. Aunque nos vaya mal, nos va a ir bien. Esto va en honor a las mujeres coahuilenses que están acostumbradas a tener un sistema que las reprima, las aplaste, solamente porque tienen el poder”, indicó.

Así, lanzó un mensaje dirigido a la Fiscalía General del Estado, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción.

“No le vamos a permitir al Fiscal de Coahuila que se tome competencias que no le corresponden, ni mucho menos a la Fiscal Anticorrupción que venga a violentar la Constitución para venir a aplastar políticamente a esta mujer. No me voy a dejar. Y voy a llegar a las instancias correspondientes, tanto federales como internacionales, para exhibir lo que está haciendo Manolo Jiménez”, expresó.

“No hay robo, no hay desvío de recursos, no hay daño al patrimonio, no lo pueden comprobar y me traen por ejercicio abusivo de funciones. No tienen ni siquiera un contrato a la mano”.

Serán al menos tres horas en las que el juez de control escuchará, en la audiencia que se celebrará de forma privada, la teoría del caso recopilada por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de ejercicio abusivo de funciones, así como los datos de prueba que expondrá la exalcaldesa.

Temas


Anticorrupción
Justicia

Localizaciones


Coahuila
Múzquiz
Saltillo

Organizaciones


Morena

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

