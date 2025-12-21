Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey

A través del proceso licitatorio de las estaciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo, se confirmaron las ubicaciones de las mismas en la Región Sureste de Coahuila.

Documentos públicos firmados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestran que entre las zonas metropolitanas de Saltillo y Monterrey se construirán tres paraderos: Derramadero, Ramos Arizpe y García, además de una estación de alta demanda en Saltillo.

En Derramadero, la estación se ubicará sobre la carretera Saltillo-Zacatecas en un predio contiguo a las empresas Minghua de México y CVG Planta 6.

El predio señalado está justo al lado del entronque que lleva hacia el ejido Derramadero, las plantas de Metalsa, Freightliner y Stellantis. Se ubica a pocos metros de los parques industriales Santa Fe y Santa Mónica, así como de las plantas de YanFeng, Mitchell Plastics y Commercial Vehicle Group.

También se ubica al lado del libramiento Norponiente de Saltillo, mismo que conecta hacia las carreteras a Monterrey y Monclova.

LA SALTILLO, CERCA DE LA ALAMEDA

En el caso de la zona urbana de Saltillo, se confirma que la ubicación serán los actuales patios ferroviarios donde opera el transporte de carga por parte de Kansas City Southern de México.

Será la más grande de las cuatro estaciones, a dos cuadras de la Alameda Zaragoza y a una del gimnasio Nazario Ortiz Garza entre las colonias Guayulera y La Huerta. El punto de acceso será en el cruce de las calles Luis Gutiérrez y Emilio Carranza.

La estación contará con biciestacionamiento, plaza cívica, área de juegos infantiles y 171 cajones de estacionamiento, de los cuales tres serán para personas con discapacidad.

Recientemente, VANGUARDIA publicó que este año el Cabildo de Saltillo aprobó la nomenclatura de calles para un fraccionamiento industrial que “se pretende construir” justo al lado de donde se ubicará la estación del tren.

RAMOS CERCA DE PRESIDENCIA

En cuanto al paradero Ramos Arizpe, se confirma que se ubicará justo detrás de la Presidencia Municipal, sobre Óscar Flores Tapia, en la colonia Anacahuita.

La estación tendrá acceso y estacionamiento por la calle Anacahuita y la arteria Óscar

Flores Tapia, teniendo un túnel de acceso a un andén central.

También contará con área de juegos, biciestacionamiento, estacionamiento para camiones, bahía de ascenso y descenso de pasajeros, sanitarios, plaza cívica y locales comerciales.

El paradero estará a cinco cuadras del bulevar Plan de Guadalupe, a tres de la Plaza de Armas, a 500 de Alsupe La Encantada y a dos de las primarias Miguel Ramos Arizpe y Francisco Padilla González.

El plano también revela que se pretende utilizar un predio ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza para destinarlo a un área de transferencia modal. También propone ampliar el espacio público y crear un paso peatonal deprimido sobre la calle Benito Juárez.

EN GARCÍA, CERCA DE FRACCIONAMIENTO

En cuanto al paradero García, en Nuevo León, se ubicará sobre la avenida Hacienda del Fraile, a escasos metros del fraccionamiento del mismo nombre.

Este será una de los paraderos en los que el tren de pasajeros tiene cruce con el flujo vehicular, por lo que la empresa que resulte ganadora de la licitación deberá contemplar también un paso a desnivel o una adaptación del paso de automóviles.

Cerca también están colonias como Sierra Real y Urbivilla del Prado. Las vías pasarán cerca de la empresa Bulkmatic de México y del Parque Acuático El General.