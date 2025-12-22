Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan

CDMX.- Andrés López Beltrán, Andy, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscará llegar a la Presidencia de la República ya no en el 2030, sino en el 2036. Así lo revela hoy el periodista Roberto Rock en su columna “Retrato Hereje”.

De acuerdo con el editorialista, Andy es considerado dentro del círculo duro de Morena como el heredero natural del obradorismo y con “derecho legítimo” a aspirar a la Presidencia.

Para ello, el hoy secretario de Organización de Morena ya ha trazado una ruta de tres escalas para llegar a Palacio Nacional dentro de diez años: 2027, 2030 y 2036.

De acuerdo con “sus leales”, señala Rock, Andy prevé “una diputación federal en 2027, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030 y, finalmente, en 2036, el asalto a Palacio”.

Rock señala que la presencia de López Beltrán se percibe ya en distintos frentes de la política nacional, particularmente en ámbitos ligados a contratos públicos y a la influencia sobre algunos gobiernos estatales, donde personas cercanas a él han comenzado a ocupar cargos estratégicos.

Su papel dentro de Morena se formalizó al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, cuando fue designado secretario de Organización del partido, luego de haber tenido una participación discreta en la estructura electoral desde 2018.

“(López Beltrán) comenzó virtualmente en 2018, a los 32 años, cuando condujo comités de promoción del voto en la Ciudad de México para la candidatura presidencial de AMLO, quien en 2024 anunció que su hijo se incorporaba a Morena, sin precisar cargo. Al arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, fue designado secretario de Organización de Morena”, recuerda el periodista.

Sin embargo, el hijo del expresidente ya enfrenta sospechas de estar involucrados en presuntos casos de corrupción, así como varias polémicas, entre ellas su lujoso viaje a Japón en julio de este año.