Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
El periodista Roberto Rock revela hoy la ruta a Palacio Nacional que se ha trazado Andy, quien es visto dentro del ala dura de Morena como el heredero natural del ‘legado de su padre’
CDMX.- Andrés López Beltrán, Andy, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscará llegar a la Presidencia de la República ya no en el 2030, sino en el 2036. Así lo revela hoy el periodista Roberto Rock en su columna “Retrato Hereje”.
De acuerdo con el editorialista, Andy es considerado dentro del círculo duro de Morena como el heredero natural del obradorismo y con “derecho legítimo” a aspirar a la Presidencia.
Para ello, el hoy secretario de Organización de Morena ya ha trazado una ruta de tres escalas para llegar a Palacio Nacional dentro de diez años: 2027, 2030 y 2036.
De acuerdo con “sus leales”, señala Rock, Andy prevé “una diputación federal en 2027, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030 y, finalmente, en 2036, el asalto a Palacio”.
Rock señala que la presencia de López Beltrán se percibe ya en distintos frentes de la política nacional, particularmente en ámbitos ligados a contratos públicos y a la influencia sobre algunos gobiernos estatales, donde personas cercanas a él han comenzado a ocupar cargos estratégicos.
Su papel dentro de Morena se formalizó al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, cuando fue designado secretario de Organización del partido, luego de haber tenido una participación discreta en la estructura electoral desde 2018.
“(López Beltrán) comenzó virtualmente en 2018, a los 32 años, cuando condujo comités de promoción del voto en la Ciudad de México para la candidatura presidencial de AMLO, quien en 2024 anunció que su hijo se incorporaba a Morena, sin precisar cargo. Al arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, fue designado secretario de Organización de Morena”, recuerda el periodista.
Sin embargo, el hijo del expresidente ya enfrenta sospechas de estar involucrados en presuntos casos de corrupción, así como varias polémicas, entre ellas su lujoso viaje a Japón en julio de este año.
‘ME LA DICTÓ MI PADRE’: TIENE ANDY LÓPEZ ROCES CON SHEINBAUM POR POLÉMICAS
En su columna, el periodista Roberto Rock también da cuenta de una relación cada vez más distante entre López Beltrán y la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien habría tenido un tenso episodio tras su regreso de Japón.
En julio pasado, López Beltrán realizó un viaje a Japón con vuelos en primera clase, hospedajes de lujo y compras alejadas a la austeridad promovida por su padre, y cuyas imágenes fueron filtradas en medios y redes sociales.
De acuerdo con el relato del periodista, la Presidenta habría hecho un extrañamiento directo a López Beltrán por ese viaje y por la carta pública con la que él intentó defenderse de las críticas, pero que Sheinbaum habría calificado de “inapropiada”.
Sin embargo, de acuerdo con Rock, la respuesta del hijo del expresidente fue tajante: aseguró que él visita Japón al menos una vez al año y sostuvo que la misiva le fue dictada por su propio padre.
“‘¿No le gustó (a la Presidenta) mi carta? Me la dictó mi padre; ¿por qué no le reclaman a él?’, dijo, acompañando el ademán de hacer una llamada desde su teléfono móvil”, detalla Rock en su artículo según sus fuentes consultadas.
El incidente, añade el periodista, habría derivado en una llamada del propio López Obrador a Sheinbaum, descrita como “no cómoda”.
Si bien en el ala dura de Morena consideran que Andy “encarna el legado de su padre”, Roberto Rock advierte que el joven de 39 años es, en el plano personal y político, el contraste de López Obrador.
“Andy no muestra, en absoluto, un patrón de vida ni un estilo de comportamiento similar al de su padre. Su guardarropa, su forma de hablar y de conducirse en público corresponden mucho más a la figura de un junior. Mientras el padre podría cautivarte mientras hablaba, él despierta rechazo”, cita Rock sobre las opiniones recogidas en círculos políticos que han convivido con López Beltrán.
Pese a las tensiones internas y los cuestionamientos, refiere el periodista, “Andy tiene el propósito de imponer su propia ruta hacia la Presidencia de la República”.