Castaños: Fallece Isaías “El Artillero” Rodríguez tras lesión sufrida en función de box

CASTAÑOS, COAH.- Luego de varios días hospitalizado a consecuencia de una lesión cerebral sufrida durante una función de boxeo celebrada en Cuatro Ciénegas, este miércoles se confirmó el fallecimiento de Isaías “El Artillero” Rodríguez, joven deportista originario de Castaños. La noticia fue dada a conocer por familiares y personas cercanas al boxeador, quienes informaron que no logró superar las complicaciones derivadas del traumatismo que sufrió durante el combate, pese a los esfuerzos médicos realizados desde su ingreso.

“Lamentamos mucho dar esta noticia. Hoy el campeón partió con Dios Padre Todopoderoso. Con permiso de su padre damos aviso a todos los que apoyaron y estuvieron al pendiente. Nos duele en el alma esta partida y no nos queda más que aceptar la voluntad de Dios”, compartieron allegados a la familia. Su caso generó una amplia muestra de solidaridad en la Región Centro. Amigos, deportistas, empresarios y ciudadanos participaron en campañas de apoyo económico y cadenas de oración para respaldar a la familia durante los días de hospitalización.

Además de su actividad en el boxeo amateur, Isaías era reconocido por su desempeño académico. Recientemente concluyó sus estudios como Ingeniero Mecánico Industrial con mención honorífica, logro que fue destacado por familiares y conocidos. Durante la última semana, su padre, Isaías Elí Rodríguez Flores, expresó públicamente su esperanza de que su hijo pudiera recuperarse. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de condolencia en redes sociales, donde fue recordado como un joven disciplinado, trabajador y apasionado por el deporte.

La comunidad de Castaños despidió así a uno de sus jóvenes deportistas más conocidos, cuyo caso mantuvo atenta a gran parte de la Región Centro durante los últimos días.

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