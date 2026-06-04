Reactivan búsqueda de joven desaparecido hace 13 años en Monclova

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    Reactivan búsqueda de joven desaparecido hace 13 años en Monclova
    Roberto Misael fue visto por última vez cuando salió de su domicilio con rumbo a la Zona Centro de Monclova; desde entonces no se ha informado sobre su ubicación. REDES SOCIALES

La última vez que fue visto, el adolescente vestía una camisa de manga larga a cuadros, pantalón de mezclilla azul y una gorra gris

MONCLOVA, COAH.- Después de permanecer más de una década sin avances públicos, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila reactivó la búsqueda de Roberto Misael Salas Recio, quien desapareció en Monclova cuando tenía 16 años de edad.

La dependencia estatal difundió nuevamente la ficha de localización del joven con el objetivo de obtener información que permita esclarecer su paradero y fortalecer las líneas de investigación relacionadas con el caso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/joven-queda-grave-tras-agresion-por-presunto-robo-de-celular-en-monclova-IH21152684

De acuerdo con el expediente, Roberto Misael fue visto por última vez el 10 de febrero de 2013, cuando salió de su domicilio con dirección a la Zona Centro de Monclova. Desde entonces no se tuvo conocimiento de su ubicación.

Como parte de la reactivación del caso, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda contribuir a las labores de búsqueda, considerando que han transcurrido 13 años desde su desaparición.

La ficha difundida por la Fiscalía señala que al momento de los hechos el adolescente tenía una estatura de 1.65 metros, complexión delgada, tez aperlada, cabello negro lacio y ojos color café oscuro. Además, pesaba aproximadamente 65 kilogramos.

Respecto a la vestimenta, se informó que la última vez que fue visto llevaba una camisa de manga larga a cuadros, pantalón de mezclilla azul y una gorra gris. En la información oficial no se reportan señas particulares.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene vigente la solicitud de colaboración ciudadana y exhortó a cualquier persona que cuente con información relacionada con el caso a comunicarse a los canales oficiales habilitados para la recepción de reportes.

Con la reapertura de las acciones de búsqueda, las autoridades buscan obtener nuevos indicios que permitan avanzar en la localización de Roberto Misael Salas Recio, quien actualmente tendría cerca de 30 años de edad.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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