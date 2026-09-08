Cateos en Ramos Arizpe fueron por huachicol, no por narcomenudeo: FGE

Explicó que la dependencia opera bajo un esquema de división especializada, donde cada área atiende delitos específicos en coordinación con autoridades de distintos niveles de gobierno para abarcar todas las vertientes.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez , aclaró que los cateos ejecutados el fin de semana en Ramos Arizpe respondieron a investigaciones sobre huachicol y no a las acciones continuas contra el narcomenudeo.

“Nosotros tenemos áreas que son temas de cateos para narcóticos nada más, temas de cateos para robos nada más. Y también se hacen cateos con la Fiscalía General de la República por cuenta separada”, precisó Fernández Montañez.

En ese sentido, detalló que la intervención del fin de semana en Ramos Arizpe corresponde al fuero federal en materia de hidrocarburos. “Tienen que ver con conductos, con huachicol, con esos temas distintos a los que yo les había comentado”, señaló el funcionario.

Por otro lado, adelantó que a finales de mes se implementará un operativo conjunto con Fuerzas de Nuevo León para vigilar la zona limítrofe entre ambas entidades.

“Prácticamente lo tenemos afinado para finales de este mes. Simultáneamente toda la cordillera por Nuevo León y Fuerza Civil, con quien hay una excelente comunicación”, concluyó el titular de la Fiscalía.