Revelan red más compleja tras cateos a falsas ‘casas de masaje’ en Saltillo
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Cateos realizados al norte de Saltillo permitieron detectar un presunto entramado delictivo más amplio, por lo que ya existen órdenes de aprehensión pendientes
Una investigación iniciada por denuncias de violencia derivó en el descubrimiento de una red delictiva más amplia en el norte de Saltillo, informó el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez.
El funcionario señaló que el caso dio un giro tras la ejecución de dos cateos simultáneos durante el fin de semana, en los que las autoridades recolectaron pruebas sobre la operación de estos establecimientos.
“Las denuncias inicialmente llegan por un tema de violencia; la sorpresa que nos encontramos es que es un entramado mucho más complejo que una denuncia por violencia”, explicó Fernández Montañez.
Tras las intervenciones en el área norte de la capital, el titular de la SSP confirmó que existen mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar contra los presuntos responsables.
“Se encontró nueva evidencia de un entramado distinto al tema nada más de violencia y tenemos órdenes de aprehensión que estamos pendientes de cumplimentar”, señaló el secretario.
Asimismo, indicó que al menos dos mujeres víctimas han aportado sus testimonios a la investigación y aclaró que los implicados deberán responder primero ante la justicia local, antes de evaluar posibles coordinaciones con otros estados.
“Siempre y cuando terminen su proceso aquí, después nosotros hacemos la colaboración con ellos. Ahorita tenemos colaboraciones con otros estados, pero este tema en particular todavía va a dar de qué hablar”, finalizó.