Revelan red más compleja tras cateos a falsas ‘casas de masaje’ en Saltillo

Una investigación iniciada por denuncias de violencia derivó en el descubrimiento de una red delictiva más amplia en el norte de Saltillo, informó el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

El funcionario señaló que el caso dio un giro tras la ejecución de dos cateos simultáneos durante el fin de semana, en los que las autoridades recolectaron pruebas sobre la operación de estos establecimientos.

“Las denuncias inicialmente llegan por un tema de violencia; la sorpresa que nos encontramos es que es un entramado mucho más complejo que una denuncia por violencia”, explicó Fernández Montañez.