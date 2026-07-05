Celebran Bodas Comunitarias en Múzquiz, Coahuila; 24 parejas dicen ‘sí’

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    Celebran Bodas Comunitarias en Múzquiz, Coahuila; 24 parejas dicen ‘sí’
    El programa es impulsado por el Gobierno del Estado en coordinación con los municipios. CORTESÍA

La ceremonia se realizó en el Auditorio Municipal ‘Urbano Santos de la Garza’

MÚZQUIZ, COAH.– Un total de 24 parejas formalizaron legalmente su unión durante las Bodas Comunitarias celebradas en el Auditorio Municipal “Urbano Santos de la Garza”, en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, como parte del programa impulsado por el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila para fortalecer la certeza jurídica y el bienestar de las familias.

El evento reunió a las parejas que decidieron contraer matrimonio civil en una ceremonia colectiva, con el propósito de brindarles seguridad jurídica y facilitar el acceso a los derechos que otorga el matrimonio legal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bodas-comunitarias-saltillo-2026-formalizan-su-union-51-parejas-en-emotiva-ceremonia-JI21381008

Las Bodas Comunitarias forman parte de una estrategia estatal desarrollada por el Gobierno de Coahuila, a través del DIF Coahuila y en coordinación con los ayuntamientos, para promover el matrimonio civil de manera accesible y apoyar a quienes buscan regularizar su situación conyugal, eliminando barreras económicas y administrativas.

Durante su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez felicitó a las 24 parejas que participaron en la ceremonia y destacó que este programa contribuye al fortalecimiento del patrimonio familiar y ofrece mayor certeza jurídica a los hogares muzquenses.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar políticas públicas enfocadas en el bienestar, la estabilidad y el fortalecimiento de las familias coahuilenses.

Las autoridades señalaron que las Bodas Comunitarias se han consolidado como una tradición en Coahuila, al representar una alternativa accesible para que las parejas formalicen su relación y fortalezcan el tejido social en los distintos municipios de la entidad.

En la ceremonia también estuvieron presentes la directora del DIF Múzquiz, Karla Gabriela Maltos Estrada; la oficial primero del Registro Civil en Múzquiz, Marielena Morales García; y la delegada distrital del Instituto Estatal de la Defensoría Pública, Mireya Duéñez Rocha, quienes respaldaron el proceso para garantizar la validez legal de los matrimonios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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