Cierran Secundaria 13 de Torreón tras atentado; colocan memorial mientras la FGE de Coahuila realizan las investigaciones

Las actividades escolares fueron suspendidas mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) mantiene las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes. El inmueble permanece bajo resguardo debido a que continúa siendo considerado escena de investigación.

La Escuela Secundaria General No. 13 , ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila , permanece cerrada luego del ataque registrado durante la mañana del 1 de octubre, hecho que dejó a una subdirectora sin vida y a varias personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, dos hermanos de 18 años, ex alumnos del plantel, fueron detenidos como probables responsables. La Fiscalía informó que se utilizaron armas blancas y artefactos que provocaron explosiones durante la incursión.

ATAQUE OCURRIÓ DURANTE EL CAMBIO DE CLASE

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:40 de la mañana, cuando se llevaba a cabo el cambio de clase. Los dos jóvenes habrían ingresado encapuchados y aprovecharon el momento en que una maestra entraba al plantel para acceder a las instalaciones.

Una vez dentro, se registraron explosiones y amenazas que provocaron que los estudiantes buscaran refugio en las aulas. Algunos alumnos colocaron butacas detrás de las puertas para impedir que los agresores ingresaran a los salones, de acuerdo con testimonios difundidos después de la agresión.

La agresión alcanzó a personal docente y estudiantes. La subdirectora Nedi Edith Nevárez González, de 56 años, perdió la vida, mientras que otras personas resultaron heridas. Reportes posteriores de la Fiscalía contabilizaron cuatro lesionados.

La captura de los dos jóvenes ocurrió después de que habitantes de la comunidad acudieran al plantel tras escuchar las explosiones. Los presuntos responsables fueron sometidos y posteriormente entregados a las autoridades.

FISCALÍA INVESTIGA EL POSIBLE MÓVIL DEL ATAQUE

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que una de las primeras líneas de investigación apunta a un conflicto relacionado con el propio plantel. La autoridad describió inicialmente el móvil como un asunto de “sentimientos contra el plantel”.

Posteriormente, la Fiscalía señaló que los jóvenes conocían la escuela debido a que habían sido alumnos y que, según las primeras declaraciones, existía un resentimiento hacia la institución. También se investiga el contenido que los jóvenes consumían en redes sociales y páginas relacionadas con ataques ocurridos en otros países.

Una de las declaraciones atribuidas al fiscal resume la primera hipótesis de las autoridades: “El móvil que indican ellos de manera preliminar era un tema de sentimientos contra el plantel”. La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias y motivaciones detrás de la agresión.

MEMORIAL FRENTE A LA SECUNDARIA

Mientras la escuela permanece bajo resguardo, vecinos y familiares acudieron al exterior del plantel para colocar veladoras en memoria de la subdirectora fallecida.

Decenas de luces fueron acomodadas en forma de cruz junto a una fotografía de la maestra, en un memorial improvisado instalado después de la tragedia. La escena se convirtió en uno de los primeros actos comunitarios de duelo tras el ataque.

La investigación ministerial continúa dentro y fuera de la escuela, mientras las autoridades mantienen bajo custodia a los dos detenidos. El caso también ha puesto bajo revisión las circunstancias que rodearon la planeación de la agresión y las publicaciones que presuntamente realizaron antes de los hechos.

DATOS CURIOSOS

· La Secundaria General No. 13 se localiza en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

· Los dos jóvenes detenidos tienen 18 años y fueron identificados por las autoridades como hermanos y ex alumnos del plantel.

· La Fiscalía informó inicialmente que no se trató de un ataque relacionado con grupos delictivos y que las primeras líneas apuntaban a un conflicto de carácter personal.

· El ataque ocurrió durante el cambio de clase, cuando alumnos y docentes se encontraban dentro de las instalaciones.

· Las autoridades mantienen la escuela bajo resguardo mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.