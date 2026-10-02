POLITICÓN: Secundaria de Torreón: Más allá del ataque, ¿en qué estamos fallando como sociedad?

I. ALERTA I Los trágicos sucesos ocurridos ayer por la mañana en el ejido La Unión, en Torreón, reclaman mucho más que la investigación que ya realiza la Fiscalía a cargo de Federico Fernández Montañez y en torno a la cual los presuntos responsables ya se encuentran detenidos. Porque hacer justicia en este caso no implica solamente castigar a los perpetradores, sino, sobre todo, definir las causas de lo ocurrido. Eso quiere decir que no son solamente las autoridades policiales las que deben intervenir, sino también las educativas y las relacionadas con la protección de la familia. II. ALERTA II Y es que sucesos como el de ayer obligan a cuestionar qué está ocurriendo en nuestra sociedad, qué está prohijando individuos como los exalumnos de la Secundaria Nº 13 y que nos gusta pensar que solamente surgen en sociedades “decadentes” como la del vecino país. No es un asunto trivial y por ello mismo debería tomarse con la seriedad necesaria. Porque solamente así se evitará que hechos así vuelvan a ocurrir. A eso deberían orientarse los esfuerzos de todo mundo.

III. REGRESO INCÓMODO La protesta de Christian Viviana Escobedo Loya como Vocal Ejecutiva del INE tuvo un protagonista no anunciado: Francisco Javier “Paco” Torres Rodríguez, exsecretario ejecutivo del IEC, reapareció como representante de Morena. Como la sesión obligaba a guardar silencio, WhatsApp se convirtió en pleno alterno y los mensajes corrieron entre invitados. Según asistentes, la novedad molestó al presidente provisional del IEC, Óscar Rodríguez, así como a la consejera Leticia Bravo, quienes hicieron circular su enojo. Torres añadió combustible: pidió a la Junta Local exhortar al IEC a cubrir la vacante de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión. Tocó justo donde duele. IV. TILA ELECTORAL Podrá gustar o no el regreso de Paco Torres, pero al margen de la opinión de Óscar Rodríguez y Leticia Bravo, él cerró satisfactoriamente sus etapas en el IEC y en el INE. Incluso puede presumir que hay vida después de la función electoral, algo que no todos consiguen, y todo apunta a que también aparecerá como representante de Morena ante el IEC. Ya veremos si Óscar y Lety, cuando concluyan sus propios ciclos, pueden hacer lo mismo. Por ahora harán bien en serenarse: Paco no violó una norma; ejerció un derecho. Tila para dos.

V. CAMBIO ESPERADO René Chávez Villarreal asumió la Dirección del Catastro en la Región Centro-Desierto, en sustitución de Raúl Nava. El relevo cayó bien entre notarios de aquella zona, quienes –nos cuentan– llevaban tiempo esperándolo. A Nava se le ubica como pieza de Sergio Mier Campos, director estatal del área, quien tiene años al mando de esa estructura. Durante la gestión saliente persistió la percepción de un control excesivo de los expedientes y poca claridad en los trámites. Si tantos celebraron que movieran al subordinado, conviene preguntar cuánto de aquella forma de operar se aprendió en la oficina del jefe. VI. ABRIR EXPEDIENTES La entrega-recepción durará diez días y René Chávez encontró 59 avalúos pendientes. Apenas comenzó la revisión y hay trámites dudosos que merecen explicación. Raúl Nava deberá responder por su oficina, pero Sergio Mier no puede fingirse espectador: era su jefe y la estructura operaba bajo su mando. Si aparecen anomalías, la responsabilidad administrativa se determinará con documentos. Mier deberá explicar qué sabía sobre esos trámites, cómo los supervisó y por qué llegaron en esas condiciones a la entrega-recepción.

VII. ORÍGENES Ahora que Clara Luz Flores ha sido, para todo efecto práctico, ungida como candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León, hay quienes en Coahuila hacen conjeturas sobre la forma como la clase política local podría terminar involucrada en el proceso electoral de la vecina entidad. Pero nadie se confunda: no estamos hablando del morenismo, sino del priismo local. ¿Y eso por qué? Pues porque aun cuando hayan pasado ya un buen número de años, nadie olvida que el origen político de Clara Luz está en Coahuila, no solamente porque nació aquí, sino porque aquí realizó sus primeras incursiones en política. VIII. EQUIPOS Los memoriosos recuerdan que Clara Luz surgió a la vida política de la mano del grupo encabezado por el exgobernador Enrique Martínez y Martínez, para luego migrar a Nuevo León, donde se vinculó con quien es hoy su cónyuge y “manager”, Abel Guerra Garza. ¿Sobreviven vínculos de aquellos días o son solamente recuerdos que sirven para aderezar conversaciones? Hay quienes dicen que los lazos políticos nunca se mueren del todo, así que habría que estar pendientes de la evolución de esta historia.