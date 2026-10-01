Familia de Renee Good, abatida por un agente del ICE, demanda a gobierno de Trump

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    Familia de Renee Good, abatida por un agente del ICE, demanda a gobierno de Trump
    Un memorial en honor a Renee Good, una manifestante contra la detención de inmigrantes abatida por un agente del ICE, en Minneapolis, el 31 de enero del 2026. AP/Alex Brandon
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Good, madre de tres hijos, recibió un disparo mortal el 7 de enero, mientras se intensificaban en toda la ciudad las protestas contra las redadas migratorias

MINNEAPOLIS- La familia de Renee Good demandó al gobierno de Estados Unidos y a varios funcionarios de inmigración, al alegar muerte por negligencia, conspiración y otras violaciones en el asesinato de la mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración durante una ofensiva federal en Minneapolis.

Las dos demandas fueron presentadas por la pareja de Good, Becca Good, y el hermano de Renee, Brent Ganger.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/agente-del-ice-que-asesinaron-a-renee-good-y-alex-pretti-fueron-suspendidos-FJ19104450

El Departamento de Justicia no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre las demandas.

ROSS LE DISPARÓ A GOOD MIENTRAS ELLA SE ALEJABA DE ÉL

Renee Good, madre de tres hijos, recibió un disparo mortal el 7 de enero, mientras se intensificaban en toda la ciudad las protestas contra las redadas migratorias. Según Becca Good, su pareja detuvo su auto en una calle para apoyar a los vecinos durante un operativo de inmigración.

Un video grabado por un transeúnte muestra a Renee Good en el asiento del conductor de un SUV rojo, bloqueando parte de la vía y tocando repetidamente la bocina.

Dos agentes de inmigración se bajan de una camioneta, con el rostro cubierto, y uno le ordena a Good que salga del auto. Ella retrocede brevemente y luego gira el volante mientras el agente le dice de nuevo: “sal del auto”.

$!La familia de Renee Good en una conferencia de prensa tras haber demandado al gobierno de Estados Unidos y a varios funcionarios de inmigración.
La familia de Renee Good en una conferencia de prensa tras haber demandado al gobierno de Estados Unidos y a varios funcionarios de inmigración. AP/Ellen Schmidt

Casi al mismo tiempo, Becca Good, de pie en la calle, grita: “¡Maneja, amor, maneja!”

Un agente frente al vehículo saca su arma y dispara contra el parabrisas. Da un traspié hacia atrás cuando el auto gira alejándose de él. El agente, que ahora está muy cerca de la ventanilla abierta del lado del conductor, vuelve a disparar dos veces más, hiriendo de muerte a Renee Good, según un análisis de los videos realizado por The Associated Press y otros.

En ese momento, funcionarios federales afirmaron que el agente actuó en defensa propia y que Good había incurrido en “un acto de terrorismo doméstico”.

DEMANDAS ALEGAN MUERTE POR NEGLIGENCIA Y CONSPIRACIÓN

La demanda presentada contra “los Estados Unidos de América” solicita una indemnización por la muerte por negligencia de Good y por “el inmenso sufrimiento que Renee soportó en los momentos finales de su vida y por las pérdidas profundas y permanentes que su muerte ha infligido a su familia”, según un comunicado de prensa presentado por los abogados de Ganger y Good.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-minnesota-y-new-york-salen-a-manifestarse-tras-asesinato-de-renee-good-IH18869067

La demanda también alega “infligir intencionalmente angustia emocional e infligir negligentemente angustia emocional” a Becca Good.

Becca y Renee Good no estaban legalmente casadas, según un abogado de la familia, pero se referían la una a la otra como esposas. Apenas se habían mudado recientemente a Minneapolis desde Kansas City, Missouri. Solicita un juicio ante un juez.

La otra demanda alega una conspiración para interferir con derechos civiles y solicita un juicio con jurado.

$!Becca Good, la pareja de Renee Good, en la conferencia de prensa sobre la demanda presentada contra el gobierno estadounidense, en Minneapolis.
Becca Good, la pareja de Renee Good, en la conferencia de prensa sobre la demanda presentada contra el gobierno estadounidense, en Minneapolis. AP/Ellen Schmidt

Afirma que los disparos realizados por Jonathan Ross, el agente de inmigración que mató a Good, “fueron el producto predecible e intencional del operativo”, que la demanda describe como “un esfuerzo cuidadosamente planificado y coordinado entre altos funcionarios federales y actores privados para convertir a dos comunidades étnicas, minnesotanos de ascendencia y origen somalí e hispano, en objeto de agresión y secuestro, y para silenciar mediante intimidación, arresto y violencia a los vecinos y aliados de esas comunidades objetivo que observaron, documentaron y advirtieron sobre esa campaña”, según el comunicado.

La demanda también alega “colaboración de agencias federales e individuos con entidades privadas para un operativo con diseño discriminatorio, persecución y detención con objetivos raciales de individuos sin importar su estatus legal, y la participación de cada demandado en la conspiración”.

Nombra como demandados a Ross, así como a: el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; la exjefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el excomandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino; Corey Lewandowski, jefe de campaña del presidente Donald Trump, y otros.

El asesinato de Good y el de otro ciudadano estadounidense, Alex Pretti, en Minneapolis apenas unas semanas después, desató indignación en todo el país y llamados a frenar la aplicación de las leyes migratorias. Al menos 10 personas han muerto en enfrentamientos con agentes de inmigración durante el segundo mandato de Trump.

En sus cuentas de redes sociales, Renee Good se describía como “poeta y escritora y esposa y mamá”. En Pinterest, su foto de perfil la muestra sonriendo y sosteniendo a un niño pequeño, junto a publicaciones sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar.

En una entrevista poco después de su muerte, la madre de Renee Good, Donna Ganger, le dijo a The Associated Press: “Tenía esa manera de hacerte sentir especial y querido que ni siquiera entendí hasta que la perdimos”.

“Mientras hemos tratado de sobrellevar nuestra propia pérdida enorme, también estoy devastada por cuántas otras vidas han sido destruidas en estos tiempos más oscuros”, dice Becca Good en el comunicado. “Muchas otras familias están lidiando con la pérdida de sus seres queridos; para todos los que han tenido que presenciarlo —el dolor de este momento se extiende mucho más allá de nuestra familia. Lo que nos pasó nunca debería pasarle a ninguna familia”.

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