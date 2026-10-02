Tras tragedia en Torreón, Sheinbaum obligará con decreto a plataformas a retirar publicaciones violentas

El anuncio ocurrió después del ataque registrado en la Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila , y forma parte de las medidas que la administración de Claudia Sheinbaum analiza para prevenir hechos violentos y atender los riesgos relacionados con los contenidos que circulan en internet.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prepara un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales en materia de detección, reporte y retiro de publicaciones que inciten directamente a la violencia, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

Durante La Mañanera del Pueblo, Harfuch explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum , se integró un grupo de trabajo coordinado por la consejera Jurídica, Luisa María Alcalde .

La intención, según explicó el funcionario, es que durante la próxima semana comiencen los trabajos para definir el contenido del decreto y los mecanismos mediante los cuales las empresas deberán colaborar con las autoridades.

QUÉ OBLIGACIONES TENDRÍAN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

“El próximo lunes se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia”, señaló Harfuch.

La propuesta contempla que las compañías responsables de las plataformas establezcan mecanismos para detectar, reportar y retirar contenido violento cuando éste cumpla con las condiciones que determine la regulación.

También se prevé crear mecanismos de coordinación entre las empresas y las autoridades competentes. El planteamiento se suma a otras acciones que el gobierno federal ya había anunciado para abordar el uso de plataformas digitales y redes sociales.

En agosto, Sheinbaum había señalado que su administración trabajaba en una propuesta de regulación de plataformas y redes sociales, particularmente por sus posibles efectos entre niñas, niños y adolescentes.

QUIÉNES PARTICIPAN EN EL GRUPO DE TRABAJO

El grupo encargado de elaborar la propuesta estará integrado por distintas dependencias e instituciones. Entre ellas se encuentran la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública y el Centro Nacional de Inteligencia.

También participarán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e instituciones académicas, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas al diseño de las nuevas medidas.

La propuesta no parte de cero. En marzo de 2026, el Gobierno de México informó sobre un acuerdo voluntario con plataformas digitales para prevenir y atender distintas formas de violencia en internet, incluyendo mecanismos de colaboración para el retiro de contenido íntimo no consentido.

Ahora, la administración federal plantea avanzar hacia un esquema mediante un decreto, aunque los detalles sobre su alcance, las obligaciones específicas y los procedimientos para retirar publicaciones todavía deberán definirse.

HARFUCH ACLARA QUE VER CONTENIDO VIOLENTO NO ES UN DELITO

Ante el anuncio de un mayor monitoreo de espacios digitales, Harfuch hizo una precisión sobre los alcances de las tareas de inteligencia. Señaló que consultar determinado contenido o publicar una expresión en redes sociales no significa automáticamente que una persona vaya a cometer un delito.

“Es importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito”, afirmó.

El funcionario explicó que el trabajo de inteligencia deberá establecer diferencias entre una expresión, un contenido considerado de riesgo y una amenaza concreta que requiera atención inmediata.

“La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata”, agregó.

El Centro Nacional de Inteligencia fortalecerá el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales como parte de las acciones anunciadas después del ataque en Torreón.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA NUEVA PROPUESTA

· El decreto sería trabajado a partir de la próxima semana, de acuerdo con lo informado por Harfuch.

· La coordinación del grupo estará a cargo de la Consejería Jurídica, encabezada por Luisa María Alcalde.

· Participarán dependencias de seguridad, educación, transformación digital e inteligencia.

· La propuesta busca atender contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.