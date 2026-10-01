Descartan uso de explosivos y armas de fuego en ataque a escuela del ejido La Unión, en Torreón

Las autoridades descartaron el uso de explosivos y armas de fuego en el ataque, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de dos hombres mayores de edad, señalados como probables responsables de la agresión con arma blanca registrada en un plantel educativo del ejido La Unión, en Torreón , donde una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que, de acuerdo con las primeras declaraciones recabadas, se trataría de un ataque aislado, relacionado con un contexto familiar desarticulado.

La víctima mortal es una mujer que falleció a consecuencia de las heridas provocadas por un arma blanca.

Entre las cuatro personas lesionadas se encuentran dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno, cuyo estado de salud se mantiene bajo reserva, y otra mujer, quien permanece estable.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente. La Fiscalía continuará con las indagatorias y presentará ante el Poder Judicial los elementos correspondientes para el proceso legal.

MANTIENEN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN ESCOLAR

Tras los hechos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas instruyó al Gabinete Estatal de Seguridad a reaccionar con rapidez y dar seguimiento puntual al caso.

Las instituciones estatales mantienen coordinación con las áreas de inteligencia federal y el Gobierno Municipal de Torreón para avanzar en las investigaciones.

El Gobierno de Coahuila aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias y que solicitará las sanciones máximas que correspondan conforme a derecho para quienes resulten responsables.