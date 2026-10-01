Descartan uso de explosivos y armas de fuego en ataque a escuela del ejido La Unión, en Torreón

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Torreón
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    Descartan uso de explosivos y armas de fuego en ataque a escuela del ejido La Unión, en Torreón
    La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones en coordinación con autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos. SANDRA GÓMEZ
    Descartan uso de explosivos y armas de fuego en ataque a escuela del ejido La Unión, en Torreón

Una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas; uno de los docentes lesionados permanece en estado delicado

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de dos hombres mayores de edad, señalados como probables responsables de la agresión con arma blanca registrada en un plantel educativo del ejido La Unión, en Torreón, donde una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas.

Las autoridades descartaron el uso de explosivos y armas de fuego en el ataque, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

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El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que, de acuerdo con las primeras declaraciones recabadas, se trataría de un ataque aislado, relacionado con un contexto familiar desarticulado.

La víctima mortal es una mujer que falleció a consecuencia de las heridas provocadas por un arma blanca.

Entre las cuatro personas lesionadas se encuentran dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno, cuyo estado de salud se mantiene bajo reserva, y otra mujer, quien permanece estable.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente. La Fiscalía continuará con las indagatorias y presentará ante el Poder Judicial los elementos correspondientes para el proceso legal.

MANTIENEN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN ESCOLAR

Tras los hechos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas instruyó al Gabinete Estatal de Seguridad a reaccionar con rapidez y dar seguimiento puntual al caso.

Las instituciones estatales mantienen coordinación con las áreas de inteligencia federal y el Gobierno Municipal de Torreón para avanzar en las investigaciones.

El Gobierno de Coahuila aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias y que solicitará las sanciones máximas que correspondan conforme a derecho para quienes resulten responsables.

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De manera paralela, las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad mantienen contacto con directivos, docentes y familias de la comunidad escolar para brindar acompañamiento y atención.

La Secretaría de Educación también dará seguimiento a las necesidades del plantel y reforzará las acciones preventivas, así como las estrategias de proximidad y atención a estudiantes, maestros y padres de familia, de acuerdo con los protocolos aplicables.

El Gobierno Estatal expresó su solidaridad con las familias de la víctima mortal y de las personas lesionadas, y reiteró su compromiso de mantener la coordinación entre las instituciones para esclarecer lo ocurrido.

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