Christa Pike se encuentra en estado crítico tras sobrevivir a dos inyecciones letales, según su abogado
El abogado de Pike, Randy Spivey, confirmó que la mujer de 50 años seguía viva
Christa Pike continúa con vida y permanece hospitalizada en estado crítico después de que las autoridades de Tennessee no lograron ejecutar la sentencia de muerte en su contra.
La reclusa sobrevivió a dos dosis de pentobarbital administradas durante el procedimiento, un hecho que llevó al gobernador Bill Lee a ordenar una investigación independiente y suspender las ejecuciones previstas en el estado durante el resto del año.
El abogado de Pike, Randy Spivey, confirmó que la mujer de 50 años seguía viva, aunque señaló que por ahora sus representantes legales no cuentan con información suficiente para determinar su pronóstico.
”No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud. Pero sí sabemos que está viva”, declaró Spivey.
Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando tenía 18 años. Sus abogados sostienen ahora que el fallido procedimiento constituye un argumento para solicitar nuevamente la conmutación de su sentencia.
UN PROCEDIMIENTO QUE SE PROLONGÓ DURANTE HORAS
La ejecución comenzó el miércoles en medio de una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente permitió que Tennessee procediera con la inyección letal.
De acuerdo con el relato de sus abogados, los problemas comenzaron incluso antes de administrar el fármaco. El personal encargado de la ejecución habría pasado aproximadamente una hora intentando establecer una vía intravenosa.
Spivey aseguró que observó al menos siete agujas utilizadas en el brazo izquierdo de Pike y que una de ellas salió doblada después de un intento fallido.
Una vez conseguida la vía, las autoridades administraron una primera dosis de pentobarbital. Al no producir el resultado esperado, se aplicó una segunda dosis, conforme al protocolo estatal.
Sin embargo, Pike no murió.
Los abogados sostienen que, después de recibir la segunda dosis, continuaba respirando. Los testigos que presenciaron el procedimiento permanecieron separados de la sala de ejecución por una cortina y, según Spivey, durante varios minutos no pudieron saber qué estaba ocurriendo detrás de ella.
”Era evidente que la señorita Pike seguía respirando”, afirmó el abogado.
El testimonio de los periodistas presentes también refleja la prolongación inusual del procedimiento. Steven Hale, reportero del Nashville Banner, dijo que nunca había presenciado una ejecución semejante y describió lo ocurrido como un “auténtico desastre”.
Otro testigo señaló que Pike manifestó dolor durante los intentos de colocarle las agujas y llegó a decir: “Siento que el brazo me va a estallar”.
Finalmente, fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.
SUS ABOGADOS PIDEN DETENER LA EJECUCIÓN
Tras el fracaso del procedimiento, el equipo legal de Pike volvió a solicitar que se le conmute la pena de muerte.
Spivey afirmó que el gobernador Lee debería actuar de inmediato, mientras que el abogado Stephen Ferrell señaló que el equipo está evaluando otras alternativas legales.
”Queremos analizar esto detenidamente y asegurarnos de que Christa se recupere y tenga voz y voto en lo que ella quiere”, dijo Ferrell.
Los abogados argumentan que lo ocurrido provocó a Pike una “agonía innecesaria” y sostienen que el procedimiento pudo vulnerar su protección constitucional frente a castigos crueles e inusuales.
TENNESSEE ABRE UNA INVESTIGACIÓN
El gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante la ejecución y por qué el procedimiento no consiguió provocar la muerte de Pike.
”Hay muchas preguntas”, reconoció el gobernador. “Los ciudadanos de nuestro estado merecen que se respondan esas preguntas”.
Lee no ha precisado todavía quién estará a cargo de la investigación.
La suspensión de las ejecuciones también afectará el procedimiento programado para el 3 de diciembre, cuando estaba prevista la ejecución del condenado Gary Sutton.
El Departamento Correccional de Tennessee, responsable del procedimiento, defendió su actuación y aseguró que sus funcionarios siguieron el protocolo estatal aprobado por la fiscalía general.
La fiscalía general, sin embargo, respaldó la investigación para esclarecer lo ocurrido.
”Necesitamos saber qué sucedió”, señaló el organismo.
Es el segundo intento fallido en Tennessee este año
El caso de Pike no es un incidente aislado. En mayo, las autoridades de Tennessee también suspendieron una ejecución después de que el personal encargado no pudiera encontrar una vena para administrar el medicamento letal.
En aquella ocasión, el condenado Tony Carruthers recibió un aplazamiento de un año.
Los dos episodios han puesto nuevamente bajo escrutinio los procedimientos utilizados por Tennessee para aplicar la pena de muerte.
EL CASO DIVIDE A LOS POLÍTICOS
El fallido procedimiento también provocó reacciones políticas en el estado.
La senadora republicana Marsha Blackburn, candidata a gobernadora de Tennessee, calificó lo ocurrido como “trágico”, pero sostuvo que la respuesta debería ser recuperar la silla eléctrica como método de ejecución.
Su rival demócrata, Jerri Green, cuestionó esa propuesta y afirmó que representa la intención de reinstaurar una forma de pena capital que considera especialmente cruel. Green dijo que, de llegar a la gubernatura, establecería una moratoria para futuras ejecuciones.
Mientras continúa la disputa política, legal y judicial, Pike permanece hospitalizada y las autoridades estatales deberán determinar cómo falló un procedimiento que, de acuerdo con el protocolo oficial, debía terminar con su muerte.
El caso también vuelve a colocar bajo escrutinio la aplicación de la pena de muerte en Tennessee, donde este año ya se han producido dos intentos fallidos de ejecución.