Christa Pike se encuentra en estado crítico tras sobrevivir a dos inyecciones letales, según su abogado

La reclusa sobrevivió a dos dosis de pentobarbital administradas durante el procedimiento, un hecho que llevó al gobernador Bill Lee a ordenar una investigación independiente y suspender las ejecuciones previstas en el estado durante el resto del año.

Christa Pike continúa con vida y permanece hospitalizada en estado crítico después de que las autoridades de Tennessee no lograron ejecutar la sentencia de muerte en su contra.

El abogado de Pike, Randy Spivey, confirmó que la mujer de 50 años seguía viva, aunque señaló que por ahora sus representantes legales no cuentan con información suficiente para determinar su pronóstico.

”No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud. Pero sí sabemos que está viva”, declaró Spivey.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando tenía 18 años. Sus abogados sostienen ahora que el fallido procedimiento constituye un argumento para solicitar nuevamente la conmutación de su sentencia.

UN PROCEDIMIENTO QUE SE PROLONGÓ DURANTE HORAS

La ejecución comenzó el miércoles en medio de una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente permitió que Tennessee procediera con la inyección letal.

De acuerdo con el relato de sus abogados, los problemas comenzaron incluso antes de administrar el fármaco. El personal encargado de la ejecución habría pasado aproximadamente una hora intentando establecer una vía intravenosa.

Spivey aseguró que observó al menos siete agujas utilizadas en el brazo izquierdo de Pike y que una de ellas salió doblada después de un intento fallido.

Una vez conseguida la vía, las autoridades administraron una primera dosis de pentobarbital. Al no producir el resultado esperado, se aplicó una segunda dosis, conforme al protocolo estatal.

Sin embargo, Pike no murió.

Los abogados sostienen que, después de recibir la segunda dosis, continuaba respirando. Los testigos que presenciaron el procedimiento permanecieron separados de la sala de ejecución por una cortina y, según Spivey, durante varios minutos no pudieron saber qué estaba ocurriendo detrás de ella.

”Era evidente que la señorita Pike seguía respirando”, afirmó el abogado.

El testimonio de los periodistas presentes también refleja la prolongación inusual del procedimiento. Steven Hale, reportero del Nashville Banner, dijo que nunca había presenciado una ejecución semejante y describió lo ocurrido como un “auténtico desastre”.

Otro testigo señaló que Pike manifestó dolor durante los intentos de colocarle las agujas y llegó a decir: “Siento que el brazo me va a estallar”.

Finalmente, fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.