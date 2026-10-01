Copa del Desierto 2026 reunirá a equipos de Coahuila y Nuevo León en Saltillo

La competencia contempla diferentes formatos de juego de acuerdo con las edades de los participantes, además de categorías Élite en las ramas varonil y femenil que disputarán una bolsa económica.

El futbol infantil y juvenil volverá a tener actividad en Saltillo con la sexta edición de la Copa del Desierto 2026, torneo que se realizará del 16 al 18 de octubre y que este año se llevará a cabo en alianza con la Dinas Cup.

Para los nacidos entre 2010 y 2013 se contempla el futbol 11 varonil, mientras que las categorías Élite tendrán una dinámica distinta al incluir premios en efectivo y la posibilidad de avanzar a una competencia nacional.

En el futbol 7 varonil podrán participar jugadores nacidos en 2017, 2018, 2019 y 2020, mientras que las categorías 2014, 2015 y 2016 competirán bajo el formato de futbol 9.

El futbol 7 varonil Élite está dirigido a jugadores nacidos en 2010, 2011 y 2012. En la rama femenil se convocaron las categorías 2010/2011, 2012/2013 y 2014/2015.

En las categorías Élite, el equipo campeón recibirá 10 mil pesos en efectivo, además de trofeo y medallas. Como parte del premio, también obtendrá un pase directo al Torneo Nacional que se realizará en Tampico.

El subcampeón recibirá trofeo, medallas y playeras conmemorativas.

La Copa del Desierto se ha caracterizado por reunir equipos de distintos puntos de Coahuila y de estados vecinos. A lo largo de sus ediciones ha contado con participación de conjuntos de Saltillo, Torreón, Monclova, Acuña y Parras, además de clubes procedentes de Nuevo León.

Las actividades han tenido como escenarios complejos deportivos de Saltillo como el Deportivo Morelos y el CAR Saltillo Soccer, espacios que reciben durante el torneo a jugadores y familias provenientes de diferentes municipios.

Además del aspecto deportivo, la competencia representa movimiento para la ciudad, particularmente por la llegada de familias que requieren hospedaje, alimentación y otros servicios durante los días del torneo. La organización cuenta con el respaldo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.

Los equipos interesados en participar deberán completar su inscripción antes del 5 de octubre, fecha establecida como límite por el comité organizador.

Para solicitar informes sobre registros, categorías y detalles de la competencia están disponibles los teléfonos 844 138 7732, 844 599 0924 y 844 198 4213.

La organización también mantiene actualizaciones a través del perfil institucional de Copa del Desierto en Facebook, donde se darán a conocer detalles relacionados con la sexta edición.