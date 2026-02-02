Clausura Profepa carrera deportiva en zona protegida de Cuatro Ciénegas

Coahuila
2 febrero 2026
    Clausura Profepa carrera deportiva en zona protegida de Cuatro Ciénegas
    Corredores provenientes de distintas ciudades de Coahuila y Nuevo León manifestaron inconformidad tras la intervención, al señalar que pagaron su inscripción y logística a la empresa organizadora. FOTO: REDES SOCIALES

La medida generó inconformidad entre los corredores, quienes señalaron haber cumplido con el pago de inscripción y logística

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un evento deportivo realizado en el río San Marcos, también conocido como Los Mezquites, dentro del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, al considerar que se desarrolló en una zona ambientalmente protegida sin los permisos federales correspondientes.

La intervención se dio al término de la competencia, promovida bajo distintos nombres comerciales como “Medio Maratón 4 Ciénegas Brilla”, “MVSTRAIL Run” y “Cuatrociénegas Cross Country 2026”, todos ellos vinculados a la empresa organizadora CarrerasMx.

EVENTO PROMOCIONADO COMO COORDINADO CON AUTORIDADES

De acuerdo con información recabada en el lugar, la carrera habría sido promovida como un evento realizado en coordinación con el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas. No obstante, durante la intervención de la autoridad federal no se localizó a ningún funcionario municipal que fijara una postura oficial sobre la realización de la competencia.

Esta fue la tercera edición del evento deportivo. En años anteriores, los recorridos se habían desarrollado fuera del cauce del río: la primera edición inició en la plaza principal y concluyó en el paraje turístico de Las Playitas, mientras que la segunda partió de ese punto hacia el centro histórico del municipio.

A diferencia de las ediciones previas, la tercera carrera se llevó a cabo dentro del área del río San Marcos, considerado un espacio ambientalmente sensible y sujeto a estrictas regulaciones federales para cualquier actividad recreativa, deportiva o con fines comerciales.

La mayoría de los participantes y sus familias arribaron desde ciudades como Torreón, Monclova, Saltillo y Monterrey, con la expectativa de competir y regresar a sus lugares de origen el mismo día, sin prever una intervención de la autoridad ambiental.

CLAUSURA Y ASEGURAMIENTO DE EQUIPO

Tras concluir la competencia, personal de Profepa procedió a la clausura del evento y al intento de aseguramiento de autobuses y equipo utilizado durante la jornada. El titular de la dependencia federal en Cuatro Ciénegas, Mario Guerrero, explicó a los corredores que “el área donde se realizó la carrera es zona protegida y requiere permiso federal”.

El funcionario detalló que dicho permiso “no fue tramitado en tiempo y forma”, por lo que se aplicaron medidas administrativas conforme a la normatividad ambiental vigente.

La actuación de la autoridad federal generó inconformidad inmediata entre los participantes, quienes señalaron haber cumplido con el pago de su inscripción y del transporte directamente a la empresa organizadora, bajo el entendido de que el evento contaba con los permisos necesarios.

