Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’

Torreón
/ 12 marzo 2026
    Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’
    La zona amaneció con sellos de clausura colocados por las autoridades. CORTESÍA

Un accidente en un juego mecánico provocó la clausura de la zona de atracciones

TORREÓN, COAHUILA.- Lo que inició como una noche de recreación terminó en un accidente. Este jueves 12 de marzo, la zona de juegos de la Alameda Zaragoza amaneció con sellos de clausura tras el percance registrado el miércoles, en el que dos personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la falla ocurrió en la atracción conocida como “tazas locas”, lo que provocó que los involucrados fueran trasladados a un hospital privado de la ciudad para recibir atención médica.

$!En total, 16 juegos mecánicos quedaron inmovilizados.
En total, 16 juegos mecánicos quedaron inmovilizados. CORTESÍA

El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que derivó en la intervención de las autoridades de Protección Civil, quienes acudieron al lugar para realizar una inspección de las instalaciones.

Como resultado de la revisión inicial, los 16 juegos mecánicos instalados en el sitio fueron inmovilizados de manera indefinida.

Las autoridades informaron que la suspensión se mantendrá vigente hasta que se verifique el estado mecánico y las condiciones de seguridad de cada una de las atracciones, con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

