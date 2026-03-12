Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’
Un accidente en un juego mecánico provocó la clausura de la zona de atracciones
TORREÓN, COAHUILA.- Lo que inició como una noche de recreación terminó en un accidente. Este jueves 12 de marzo, la zona de juegos de la Alameda Zaragoza amaneció con sellos de clausura tras el percance registrado el miércoles, en el que dos personas resultaron lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes, la falla ocurrió en la atracción conocida como “tazas locas”, lo que provocó que los involucrados fueran trasladados a un hospital privado de la ciudad para recibir atención médica.
El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que derivó en la intervención de las autoridades de Protección Civil, quienes acudieron al lugar para realizar una inspección de las instalaciones.
Como resultado de la revisión inicial, los 16 juegos mecánicos instalados en el sitio fueron inmovilizados de manera indefinida.
Las autoridades informaron que la suspensión se mantendrá vigente hasta que se verifique el estado mecánico y las condiciones de seguridad de cada una de las atracciones, con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes.