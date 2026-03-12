Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas

El Instituto Nacional Electoral (INE) revisó el avance de los trabajos institucionales relacionados con el proceso electoral en Coahuila durante una reunión regional realizada en Monterrey, en la que participaron vocalías ejecutivas del organismo en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

El encuentro fue encabezado por el consejero electoral Jorge Montaño Ventura, quien sostuvo una jornada de trabajo con personal de las juntas locales del instituto para dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en la región.

De acuerdo con el INE, estas reuniones tienen como propósito evaluar el cumplimiento de los programas de trabajo de las juntas locales ejecutivas, además de fortalecer la coordinación entre las áreas responsables de la organización electoral.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se trataba de una mal llamada reforma electoral’, afirma Marcelo Torres Cofiño, diputado federal por Torreón

En el caso de Coahuila, el seguimiento se da en el contexto del Proceso Electoral Local, en el que la ciudadanía elegirá a las y los integrantes del Congreso del Estado.

Cabe recordar que la jornada electoral está programada para el 7 de junio de 2026, cuando se renovarán 25 diputaciones locales, de las cuales 16 serán por mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

Durante la reunión, además del consejero Montaño Ventura, participaron funcionarios de la estructura nacional del instituto y personal de las vocalías ejecutivas de cada estado.

El INE informó que estos encuentros forman parte de los mecanismos de seguimiento para verificar el avance de los trabajos institucionales y la coordinación operativa entre las juntas locales rumbo a los procesos electorales.