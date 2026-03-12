Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 12 marzo 2026
    Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila
    La vacunación temprana es la estrategia más efectiva para prevenir la infección. ESPECIAL

Algunos serotipos causan lesiones en la piel, mientras que otros generan verrugas genitales y enfermedades graves

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador de Salud de Niños y Adolescentes, Antonio Pulido, destacó que el Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones más comunes en el mundo, con más de 200 variantes capaces de provocar desde simples verrugas hasta distintos tipos de cáncer.

Pulido explicó que algunos serotipos ocasionan lesiones en la piel, mientras que otros pueden generar verrugas genitales y, con el paso de los años, derivar en enfermedades graves tanto en hombres como en mujeres. Aunque el contagio de los tipos más agresivos suele ocurrir al iniciar la vida sexual, existen variantes que se transmiten por contacto directo con la piel, como las verrugas que aparecen en manos, codos o rodillas, conocidas popularmente como “mezquinos”.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC ajustará gastos ante falta de apoyo federal para pensiones: rector

El especialista subrayó que la vacunación temprana es la mejor estrategia de prevención, por lo que recomendó aplicar la vacuna contra el VPH a niñas y niños entre los 9 y 14 años, etapa en la que el organismo genera una mayor respuesta de anticuerpos.

Asimismo, recordó que algunos tipos de VPH están vinculados con padecimientos graves como el cáncer cervicouterino, de vulva, anal, rectal y de orofaringe, los cuales pueden desarrollarse entre 10 y 15 años después de la infección si no se cuenta con protección.

Pulido detalló que las verrugas ocasionadas por este virus suelen ser lesiones elevadas, de textura rugosa y del mismo tono de la piel o ligeramente más claras, a diferencia de los lunares, que generalmente son planos y de color más oscuro.

Finalmente, informó que la vacuna es gratuita para niñas y niños dentro de la edad recomendada, mientras que los adultos pueden acceder a ella en instituciones privadas o en unidades especializadas que atienden a poblaciones con mayor riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


vacunas
Salud

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?