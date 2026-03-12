Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador de Salud de Niños y Adolescentes, Antonio Pulido, destacó que el Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones más comunes en el mundo, con más de 200 variantes capaces de provocar desde simples verrugas hasta distintos tipos de cáncer.

Pulido explicó que algunos serotipos ocasionan lesiones en la piel, mientras que otros pueden generar verrugas genitales y, con el paso de los años, derivar en enfermedades graves tanto en hombres como en mujeres. Aunque el contagio de los tipos más agresivos suele ocurrir al iniciar la vida sexual, existen variantes que se transmiten por contacto directo con la piel, como las verrugas que aparecen en manos, codos o rodillas, conocidas popularmente como “mezquinos”.

El especialista subrayó que la vacunación temprana es la mejor estrategia de prevención, por lo que recomendó aplicar la vacuna contra el VPH a niñas y niños entre los 9 y 14 años, etapa en la que el organismo genera una mayor respuesta de anticuerpos.

Asimismo, recordó que algunos tipos de VPH están vinculados con padecimientos graves como el cáncer cervicouterino, de vulva, anal, rectal y de orofaringe, los cuales pueden desarrollarse entre 10 y 15 años después de la infección si no se cuenta con protección.

Pulido detalló que las verrugas ocasionadas por este virus suelen ser lesiones elevadas, de textura rugosa y del mismo tono de la piel o ligeramente más claras, a diferencia de los lunares, que generalmente son planos y de color más oscuro.

Finalmente, informó que la vacuna es gratuita para niñas y niños dentro de la edad recomendada, mientras que los adultos pueden acceder a ella en instituciones privadas o en unidades especializadas que atienden a poblaciones con mayor riesgo.