Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días

TORREÓN, COAH.- Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que se tomaron muestras de la niña del fraccionamiento Ana, de Torreón, presuntamente fallecida por rickettsia, con el objetivo de determinar científicamente la causa del deceso.

Estas pruebas serán analizadas en laboratorios especializados y se espera contar con la información correspondiente dentro de aproximadamente cuatro días, lo que permitirá confirmar o descartar la presencia de la bacteria en el organismo de la menor.

TE PUEDE INTERESAR: Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria

Lo que se conoce de la paciente es que llegó al hospital con un deterioro importante en su estado de salud, presentando síntomas graves como fiebre alta, manchas en la piel y letargo.

Ingresó en un estado de gravedad considerable y, a pesar de iniciar con manejo médico especializado y soporte vital, no respondió al tratamiento y falleció, explicó Moscoso González. La rápida evolución de la enfermedad complicó las opciones de tratamiento disponibles.

Señaló que en lo que va del año en el estado se han registrado cuatro casos positivos: tres en Ramos Arizpe y uno en Frontera, lo que refleja la necesidad de reforzar las acciones preventivas en la Comarca Lagunera.

Recordó que la enfermedad es transmitida por la garrapata que suele encontrarse en las mascotas, especialmente en los perros, por lo que estos deben recibir los cuidados necesarios, entre ellos la desparasitación periódica y la revisión veterinaria.

Además, recomendó a la población mantener limpios los patios y evitar el contacto cercano de los niños con animales infestados para reducir el riesgo de contagio.