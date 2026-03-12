Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 12 marzo 2026
    Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días
    Autoridades de Salud tomaron muestras para determinar si la muerte de una menor en Torreón fue causada por rickettsia. CORTESÍA

Autoridades de Salud analizarán muestras para confirmar si una niña de Torreón falleció a causa de rickettsia; en lo que va del año se han registrado cuatro casos positivos en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que se tomaron muestras de la niña del fraccionamiento Ana, de Torreón, presuntamente fallecida por rickettsia, con el objetivo de determinar científicamente la causa del deceso.

Estas pruebas serán analizadas en laboratorios especializados y se espera contar con la información correspondiente dentro de aproximadamente cuatro días, lo que permitirá confirmar o descartar la presencia de la bacteria en el organismo de la menor.

TE PUEDE INTERESAR: Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria

Lo que se conoce de la paciente es que llegó al hospital con un deterioro importante en su estado de salud, presentando síntomas graves como fiebre alta, manchas en la piel y letargo.

Ingresó en un estado de gravedad considerable y, a pesar de iniciar con manejo médico especializado y soporte vital, no respondió al tratamiento y falleció, explicó Moscoso González. La rápida evolución de la enfermedad complicó las opciones de tratamiento disponibles.

Señaló que en lo que va del año en el estado se han registrado cuatro casos positivos: tres en Ramos Arizpe y uno en Frontera, lo que refleja la necesidad de reforzar las acciones preventivas en la Comarca Lagunera.

Recordó que la enfermedad es transmitida por la garrapata que suele encontrarse en las mascotas, especialmente en los perros, por lo que estos deben recibir los cuidados necesarios, entre ellos la desparasitación periódica y la revisión veterinaria.

Además, recomendó a la población mantener limpios los patios y evitar el contacto cercano de los niños con animales infestados para reducir el riesgo de contagio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contagios
Rickettsia

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Secretaría de Salud

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?