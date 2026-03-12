Tecnológico de Saltillo realizará pláticas sobre ética y prevención de acoso

Con el propósito de fortalecer la integridad, seguridad y bienestar de su comunidad, el Instituto Tecnológico de Saltillo anunció la realización de una jornada de pláticas informativas dirigidas a estudiantes, así como a personal docente y administrativo.

Las actividades se llevarán a cabo el próximo 17 de marzo en el Auditorio Tecnológico, como resultado de acuerdos alcanzados entre la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México y la administración del plantel.

Durante estas sesiones se abordarán temas relacionados con la prevención de conductas que vulneren la dignidad y el respeto dentro de la comunidad académica.

INFORMACIÓN SOBRE NORMAS Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD

Entre los contenidos que se presentarán destacan la función del Comité de Ética, los alcances de la Ley Olimpia y el Protocolo HAS (Hostigamiento y Acoso Sexual), instrumentos orientados a prevenir, atender y sancionar conductas que afecten la convivencia institucional.

Autoridades del plantel señalaron que estas actividades buscan generar mayor conciencia entre los integrantes de la comunidad educativa y promover un ambiente basado en el respeto, la igualdad y la responsabilidad compartida.

Asimismo, se reiteró la invitación a estudiantes, docentes y trabajadores a reportar cualquier conducta que atente contra la integridad de quienes forman parte de la institución.

HABILITARÁN ESPACIO PARA DENUNCIAS CONFIDENCIALES

Como parte de las acciones complementarias, el miércoles 18 de marzo se habilitará un espacio privado dentro de la institución para que cualquier integrante de la comunidad pueda presentar denuncias de manera directa.

De acuerdo con el comunicado oficial, este mecanismo se implementará bajo estrictos criterios de confidencialidad y respeto, con el objetivo de salvaguardar la integridad de quienes decidan acercarse a exponer alguna situación.

La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, destacó que estas iniciativas buscan fortalecer la cultura institucional de respeto y garantizar que el Tecnológico continúe siendo un espacio seguro para el desarrollo académico y personal.