Clausura Profepa obras de fraccionamiento campestre en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Clausura Profepa obras de fraccionamiento campestre en Arteaga
    Profepa clausuró temporalmente las obras de un fraccionamiento campestre ubicado en terrenos forestales de Arteaga. CORTESÍA

Profepa detectó caminos, retiro de vegetación y maquinaria en más de 10 mil metros cuadrados de bosque de pino piñonero

ARTEAGA, COAH.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal y total las obras realizadas para establecer un fraccionamiento campestre en terrenos forestales de Arteaga, al detectar que el proyecto carecía de autorización federal para el cambio de uso de suelo.

Durante una inspección realizada el pasado 22 de julio, personal de la dependencia constató la apertura de caminos, remoción de vegetación forestal y trabajos de preparación sobre una superficie superior a 10 mil metros cuadrados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/evaluan-reemplazo-de-tuberia-de-mas-de-50-anos-ante-constantes-hundimientos-en-la-avenida-panoramica-en-ramos-arizpe-JG22532391

En el predio también fue localizada maquinaria pesada utilizada para la ejecución de las obras, que afectaron un ecosistema de bosque de pino piñonero (Pinus cembroides), además de vegetación de sotobosque asociada.

Ante las irregularidades detectadas, la Profepa determinó imponer una medida de seguridad para detener las actividades y evitar que continuaran las afectaciones sobre la cobertura forestal.

FRENAN INTERVENCIÓN EN TERRENOS FORESTALES

Como parte de la clausura, inspectores colocaron sellos en diferentes puntos del predio, entre ellos una máquina utilizada para la apertura de caminos y el área donde se realizaron las intervenciones.

La medida permanecerá vigente mientras la autoridad determina la situación legal del proyecto y verifica el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.

$!Inspectores detectaron apertura de caminos y remoción de vegetación en una superficie superior a 10 mil metros cuadrados.
Inspectores detectaron apertura de caminos y remoción de vegetación en una superficie superior a 10 mil metros cuadrados. CORTESÍA

De acuerdo con la normatividad ambiental, los proyectos que contemplan fraccionamientos campestres en terrenos forestales requieren previamente una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo.

Este procedimiento tiene como finalidad evaluar y prevenir impactos derivados de la eliminación de vegetación forestal, así como proteger los ecosistemas y los recursos naturales de las zonas intervenidas.

La Profepa informó que continuará con las acciones de inspección y vigilancia en Coahuila para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y prevenir daños a los ecosistemas forestales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clausura
Medio Ambiente

Localizaciones


Arteaga
Coahuila
Sierra De Arteaga

Organizaciones


Profepa

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carga perpetua

Carga perpetua
true

de perfiles coahuilenses
true

POLITICÓN: Infonavit Coahuila se deslinda de las viviendas del Bienestar defectuosas en Monclova
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
El lesionado quedó en el fondo del arroyo tras perder el control de la motocicleta.

Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
Kenia Lechuga y Alexis López aportaron uno de los tres oros conseguidos por el remo en la jornada.

México llega a 60 oros en Santo Domingo 2026; tiro con arco logra actuación perfecta
El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. A través de un decreto, se establecieron nuevas causas para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país.

Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026
Zilong Qiu, quien dirigió la investigación para el tratamiento de Mei, parecía obsesionado con publicar su investigación en una revista prestigiosa, con la esperanza de que la suya fuera “la primera terapia de edición genética dirigida al cerebro”.

Una niña de 6 años muere después de que sus padres pagaran 860 mil dólares por una terapia experimental