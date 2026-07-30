Clausura Profepa obras de fraccionamiento campestre en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal y total las obras realizadas para establecer un fraccionamiento campestre en terrenos forestales de Arteaga, al detectar que el proyecto carecía de autorización federal para el cambio de uso de suelo. Durante una inspección realizada el pasado 22 de julio, personal de la dependencia constató la apertura de caminos, remoción de vegetación forestal y trabajos de preparación sobre una superficie superior a 10 mil metros cuadrados.

En el predio también fue localizada maquinaria pesada utilizada para la ejecución de las obras, que afectaron un ecosistema de bosque de pino piñonero (Pinus cembroides), además de vegetación de sotobosque asociada. Ante las irregularidades detectadas, la Profepa determinó imponer una medida de seguridad para detener las actividades y evitar que continuaran las afectaciones sobre la cobertura forestal. FRENAN INTERVENCIÓN EN TERRENOS FORESTALES Como parte de la clausura, inspectores colocaron sellos en diferentes puntos del predio, entre ellos una máquina utilizada para la apertura de caminos y el área donde se realizaron las intervenciones. La medida permanecerá vigente mientras la autoridad determina la situación legal del proyecto y verifica el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.

De acuerdo con la normatividad ambiental, los proyectos que contemplan fraccionamientos campestres en terrenos forestales requieren previamente una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo. Este procedimiento tiene como finalidad evaluar y prevenir impactos derivados de la eliminación de vegetación forestal, así como proteger los ecosistemas y los recursos naturales de las zonas intervenidas. La Profepa informó que continuará con las acciones de inspección y vigilancia en Coahuila para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y prevenir daños a los ecosistemas forestales.