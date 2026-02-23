Clausuran dos establecimientos en Torreón por riña e irregularidades administrativas

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó sobre las acciones emprendidas durante los operativos de supervisión y vigilancia realizados el pasado fin de semana, como parte de la estrategia permanente para preservar el orden, la legalidad y la seguridad en establecimientos comerciales y de recreación.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, detalló que uno de los casos derivó en la clausura del establecimiento “Billares Pool”, ubicado sobre la carretera Antigua Torreón–San Pedro, a la altura del kilómetro 17 en la colonia San Agustín, luego de registrarse una riña en su interior que puso en riesgo la integridad de los asistentes.

Ante los hechos, personal municipal levantó el acta correspondiente y colocó los sellos de clausura, priorizando la seguridad de la ciudadanía y la prevención de situaciones que alteren el orden público.