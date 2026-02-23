Clausuran dos establecimientos en Torreón por riña e irregularidades administrativas
Operativos del fin de semana derivaron en la clausura de un billar y una quinta por riña, falta de permisos y violaciones a la normatividad
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó sobre las acciones emprendidas durante los operativos de supervisión y vigilancia realizados el pasado fin de semana, como parte de la estrategia permanente para preservar el orden, la legalidad y la seguridad en establecimientos comerciales y de recreación.
El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, detalló que uno de los casos derivó en la clausura del establecimiento “Billares Pool”, ubicado sobre la carretera Antigua Torreón–San Pedro, a la altura del kilómetro 17 en la colonia San Agustín, luego de registrarse una riña en su interior que puso en riesgo la integridad de los asistentes.
Ante los hechos, personal municipal levantó el acta correspondiente y colocó los sellos de clausura, priorizando la seguridad de la ciudadanía y la prevención de situaciones que alteren el orden público.
En un segundo evento, se procedió a la clausura de una quinta sin denominación situada en el ejido San Antonio de los Bravos, donde se detectaron diversas irregularidades: operar fuera del horario permitido, no contar con licencia de funcionamiento vigente, carecer de permiso especial para la venta o consumo de bebidas alcohólicas y obstruir la labor de inspección.
Fernández Llamas subrayó que estas acciones forman parte de una política sostenida de vigilancia y operativos preventivos orientados a garantizar que los establecimientos operen dentro del marco legal. “El objetivo principal no es sancionar, sino fortalecer la cultura de la legalidad y proteger la seguridad de las y los torreonenses”, afirmó.
REFUERZAN VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL ORDEN Y LA LEGALIDAD
La dependencia reiteró que continuará con inspecciones aleatorias y estratégicas en distintos sectores del municipio, especialmente en lo relativo a la venta de bebidas alcohólicas, horarios de operación y cumplimiento de medidas de seguridad.
Asimismo, se exhortó a propietarios y responsables de negocios a mantener en regla su documentación y colaborar durante las visitas de supervisión. El cumplimiento normativo —señaló el funcionario— es una responsabilidad compartida que contribuye a preservar el orden, la tranquilidad y el bienestar de las familias de Torreón.