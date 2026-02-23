UAdeC abre convocatoria 2026 para publicar en la Revista Sekkan de Ciencias Sociales y Humanidades

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzó la convocatoria para integrar el próximo número de la revista científica Sekkan, una publicación especializada en la divulgación de investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

A través de la Dirección de Investigación y Posgrado y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la institución invita a investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales a presentar artículos originales que aborden problemáticas sociales desde enfoques teóricos, metodológicos y empíricos sólidos.

TE PUEDE INTERESAR: Indignación por maltrato animal en Ramos Arizpe: rescatan a perrita y anuncian proceso legal contra agresor

La convocatoria corresponde al Volumen 3, Número 1 (julio–diciembre 2026), edición que contará con la participación como editor invitado de Enrique Roberto Peralta Mazariego, docente de la Facultad Económico-Administrativa de la Universidad Tecnológica de Cancún.

ÁREAS TEMÁTICAS Y PERFIL DE PARTICIPANTES

La revista concentra su interés en investigaciones vinculadas con disciplinas como antropología, ciencia política, sociología, arquitectura y urbanismo, geografía, historia, pedagogía, trabajo social, psicología social, derecho, ciencias de la comunicación y economía, entre otras áreas afines.

De acuerdo con la convocatoria, los trabajos deberán cumplir con estándares académicos rigurosos y aportar conocimiento original a los debates contemporáneos en materia social y humanística.

ARBITRAJE DOBLE CIEGO Y ACCESO ABIERTO

Uno de los elementos centrales de Sekkan es su proceso de evaluación. Los artículos recibidos serán sometidos a arbitraje científico bajo la modalidad de doble ciego, mecanismo que garantiza imparcialidad y calidad en la dictaminación, al mantener en anonimato tanto a autores como a revisores.

La publicación es de carácter semestral y se edita en formato digital de acceso abierto, lo que permite la consulta libre y gratuita de sus contenidos a través del portal oficial de revistas científicas de la universidad.

Con ello, la UAdeC reafirma su compromiso con la generación y difusión del conocimiento académico, impulsando la producción científica con rigor metodológico y sustento teórico.

PLAZOS Y CONTACTO

La fecha límite para el envío de artículos es el 6 de abril de 2026. Las personas interesadas deberán remitir sus trabajos al correo electrónico rsekkan@uadec.edu.mx.

Para mayor información, la Dirección de Investigación y Posgrado pone a disposición los teléfonos (844) 410 02 78 y (844) 414 85 82, así como la página oficial en Facebook “Sekkan. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades”, donde se comparten lineamientos y actualizaciones sobre el proceso editorial.

Con esta convocatoria, la Universidad Autónoma de Coahuila fortalece su plataforma de difusión científica y abre un espacio para el análisis crítico de los fenómenos sociales contemporáneos desde distintas perspectivas disciplinares.