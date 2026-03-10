Clima pone en jaque a la administración del agua: Rosario Sánchez

Coahuila
/ 10 marzo 2026
    Clima pone en jaque a la administración del agua: Rosario Sánchez
    La investigadora Rosario Sánchez expuso en Saltillo los retos que enfrenta la región ante el estrés hídrico de la cuenca del Río Bravo. FRANCISCO MUÑIZ
Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

La saltillense Rosario Sánchez señaló que el cambio climático genera un escenario de incertidumbre, por lo que la planeación y una adecuada administración del recurso hídrico resultan fundamentales para evitar futuras crisis de abastecimiento.

“¿Cómo puedes planear cuando hay incertidumbre?”, planteó la especialista durante una conferencia impartida en las instalaciones de Aguas de Saltillo.

La científica e investigadora de la Universidad de Texas destacó la importancia de generar conciencia sobre la situación hídrica de la región y, a partir de ello, impulsar estrategias orientadas a una gestión más eficiente del agua.

TE PUEDE INTERESAR: Deuda de agua con EU presiona a presas binacionales en plena sequía: operan a menos de 25%

Durante su exposición, Sánchez explicó que en la región el agua es principalmente subterránea y forma parte de la cuenca del Río Bravo, la cual —dijo— es considerada la cuenca con mayor estrés hídrico en el mundo.

$!Durante una conferencia en Aguas de Saltillo, la científica destacó la importancia de planear el uso del agua ante el cambio climático y el crecimiento poblacional.
Durante una conferencia en Aguas de Saltillo, la científica destacó la importancia de planear el uso del agua ante el cambio climático y el crecimiento poblacional. FRANCISCO MUÑIZ

“La cuenca con mayor estrés hídrico del mundo es la del Río Bravo, que tiene sus límites en la sierra de esta ciudad”, señaló. La investigadora precisó que este dato fue dado a conocer desde 2019 y que, por lo tanto, no se trata de una problemática reciente.

Asimismo, indicó que desde mediados del siglo pasado el uso intensivo y excesivo del agua, principalmente en los sectores industrial y agrícola, ha reducido el flujo natural de descarga hasta en un 20 por ciento.

Advirtió además que la precipitación anual continuará siendo variable e incierta durante el próximo siglo. “Se proyecta que el uso mundial del agua aumentará en un 100 por ciento y el industrial en un 40 por ciento en los próximos 50 años”, expuso.

A ello se suma que la población de las ciudades fronterizas de Texas podría duplicarse en los próximos 30 años, lo que también impacta en la disponibilidad del recurso, ya que la cuenca del Río Bravo es compartida entre ambas regiones.

Ante este panorama, Rosario Sánchez subrayó que la planeación en la administración del agua será clave para garantizar el abastecimiento de la población en el futuro.

$!La especialista originaria de Saltillo advirtió que el uso intensivo del agua y la incertidumbre climática incrementan el riesgo de crisis hídricas en la región.
La especialista originaria de Saltillo advirtió que el uso intensivo del agua y la incertidumbre climática incrementan el riesgo de crisis hídricas en la región. FRANCISCO MUÑIZ

En el caso de Saltillo, recordó que la gestión del recurso hídrico está a cargo de la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo. Sin embargo, el crecimiento poblacional registrado en la última década ha provocado un incremento en la extracción de agua, lo que ha llevado a que los mantos acuíferos presenten niveles de estrés.

Por ello, desde 2022 se puso en marcha un proyecto antissequía que contempla inversión en infraestructura, la perforación de nuevos pozos, la diversificación de zonas de extracción y el fortalecimiento de la cultura del cuidado del agua.

Se prevé que estas acciones permitan garantizar el abasto del recurso en Saltillo durante el mediano plazo.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

