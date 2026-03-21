Clubes coahuilenses participan en la recuperación de vehículos robados; localización se logra en tiempo récord

Lo que debía ser el cierre de un evento de automovilismo en el Caribe mexicano se convirtió en una mala experiencia para coleccionistas. Luego del encuentro, se reportó el robo de una “madrina” (remolque transportador) que trasladaba siete vehículos Ford Modelo A, producidos entre 1928 y 1931, tras salir de la zona de Tulum. El empresario coahuilense Héctor Horacio Dávila explicó que, gracias a una movilización en redes sociales y al uso de tecnología de rastreo, las unidades fueron localizadas en la zona conocida como Tamarindo. “Todos los compañeros de aquí estuvimos apoyando para la localización y recuperación”, dijo.

PÉRDIDA DE SEÑAL El incidente ocurrió el pasado lunes, al concluir las actividades que llevaron a los participantes de Cozumel a Tulum. Durante el traslado de los vehículos hacia distintas ciudades del país —Guadalajara, Saltillo y Puebla— uno de los transportes con destino a Morelos, desapareció del radar. Dávila Rodríguez, integrante de la comunidad de autos clásicos, relató que la señal se perdió durante la noche. “Ya no apareció en el radar. Hay un instrumento especial que inhibe las señales de los rastreadores”, explicó. Ante esto, la búsqueda fue encabezada por los propios dueños y compañeros de distintos estados, incluidos participantes de Coahuila, quienes comenzaron el rastreo sin esperar la intervención de las autoridades. El avance se dio cuando uno de los vehículos emitió señal de GPS, lo que permitió seguir el rastro hasta un punto donde las unidades estaban ocultas bajo lonas amarillas. “En el lugar fue localizado el chofer del transporte, quien se encontraba golpeado. Actualmente su estado de salud se registra estable”, señaló. También explicó que el tractocamión había sido separado de la carga; sin embargo, fue recuperado gracias a un dispositivo de seguridad oculto en el motor que permitió detener la unidad.

APOYO DE CLUBES COAHUILENSES Dávila destacó que la red de contactos de clubes de autos clásicos a nivel nacional fue clave para la recuperación. Se emitieron alertas a agrupaciones en Puebla, Yucatán, Chihuahua y Nuevo León, así como a Autos Clásicos de Coahuila. “Es una familia. Autos Clásicos de Coahuila también protagonizó la búsqueda en todo el país”, afirmó, al señalar el apoyo de integrantes en Saltillo, Monclova y Piedras Negras para difundir la información. EL RETRASO POR LA BUROCRACIA A pesar de la recuperación, los afectados señalaron que el proceso para liberar los vehículos se retrasó debido a requisitos solicitados por autoridades, como la presentación de documentos originales y la presencia física de los propietarios. Esto provocó que las unidades fueran entregadas hasta las 18:00 horas, aunque el hallazgo se había realizado desde la mañana. Dávila indicó que el caso deja una reflexión entre la comunidad de coleccionistas sobre la seguridad en carreteras del país, al considerar que quienes transportan bienes de alto valor continúan en una situación vulnerable.

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