Castaños: sigue la búsqueda de Axel y Kelly tras días sin rastro

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Castaños: sigue la búsqueda de Axel y Kelly tras días sin rastro
    Familias de los menores solicitan apoyo ciudadano para obtener información que ayude a localizarlos. FGE

Autoridades activaron protocolos de búsqueda para localizar a Axel Daniel Suárez Alfaro y Kelly Marlla Orozco Hernández, desaparecidos en Castaños desde el 19 de marzo

CASTAÑOS, COAH.- La angustia crece con el paso de las horas. Dos menores de edad desaparecieron en el municipio de Castaños y, desde entonces, sus familias viven momentos de desesperación sin saber nada de ellos.

Se trata de Axel Daniel Suárez Alfaro, de 11 años, y Kelly Marlla Orozco Hernández, de 15, quienes fueron vistos por última vez el jueves 19 de marzo en la colonia Independencia Sur. Desde ese momento, el silencio se volvió incertidumbre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/continua-operativo-sin-tregua-para-encontrar-a-dos-menores-desaparecidos-en-castanos-FL19655374

Ante la situación, la Fiscalía General del Estado de Coahuila activó los protocolos de búsqueda y emitió fichas oficiales para tratar de dar con su paradero. De acuerdo con los reportes 20/2026 y 21/2026, ambos menores se encontraban juntos cuando se perdió contacto con ellos.

Axel Daniel vestía pantalón de mezclilla negro, camisa verde y zapatos negros. Como señas particulares, tiene dos lunares en la mejilla izquierda; mide aproximadamente 1.50 metros, pesa 50 kilos y tiene el cabello castaño y lacio. Su familia acudió a presentar la denuncia formal un día después, con la esperanza de que su búsqueda se activara de inmediato.

Kelly Marlla, quien lo acompañaba, vestía pantalón de mezclilla, blusa de colores, suéter color aqua con una letra “H” rosa y tenis negros. Tiene una cicatriz en la frente y un lunar en la mejilla izquierda; mide 1.62 metros y su cabello es negro, corto a la altura de los hombros.

Hoy, más que nunca, sus familias piden ayuda. Cada minuto cuenta.

Las autoridades han puesto a disposición el número de emergencias 911, así como la línea directa de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, (844) 438 0700, para recibir cualquier información que pueda contribuir a localizarlos.

El llamado es claro: compartir información verificada, evitar rumores y no quedarse en silencio. Porque detrás de cada ficha hay una familia esperando respuestas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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