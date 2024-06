Coahuila: 168 feminicidios en 10 años

De 2013 a 2023 en Coahuila se registraron 168 feminicidios en el Estado y Torreón ocupó el primer lugar con 40 casos, Saltillo el segundo con 28, Piedras Negras el tercero con 21, Acuña el cuarto con 15, Ramos Arizpe el quinto con 11 y Matamoros el sexto con 10, con 77 personas sentenciadas y 190 imputadas, de acuerdo con datos de la Dirección de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado.

Los años con más casos fueron 2019 (24), 2020 (24), 2021 (22) y 2022 (24). Otros municipios con feminicidios son Monclova (9), Sabinas (6), Zaragoza y Múzquiz, con 3 cada uno. Los municipios que registraron 2 asesinatos de mujeres en cada uno fueron Francisco I. Madero, Frontera, Ocampo, Parras de la Fuente y San Juan de Sabinas.

Asimismo, los años con más sentencias dictadas fueron 2019 con 17 y 2020 con 16, respectivamente. De 2013 a 2023 fueron sentenciadas 58 personas y se detuvieron a 152 personas imputadas; de éstas, fueron 34 en 2022, 30 en 2020, 28 en 2019 y 23 en 2021.

Las estadísticas refieren que 6 tenían 10 años de edad o menos; 27 entre 11 y 20; 42 entre 21 y 30; 46 entre 31 y 40; 25 entre 41 y 50; 13 entre 51 y 60, y el resto tenían 61 años o más.

La diputada Blanca Rubí Lamas Velázquez (PAN) señaló que, lamentablemente, los números no sorprenden y se han convertido en algo “normal” en la sociedad. A nivel nacional, en enero se reportaron 57 feminicidios, 59 en febrero, 72 en marzo y 58 en abril, es decir, en esos meses 246 mujeres fueron víctimas de este delito por el simple hecho de ser mujeres.

“En este sexenio, desde el 1 de diciembre de 2018 se han contabilizado 4 mil 949 casos de feminicidio. Y no todo homicidio doloso o culposo puede o llega a ser clasificado como feminicidio; en abril pasado se registraron 225 víctimas mujeres de homicidio doloso; en marzo se reportaron 199: en febrero 2019 y en enero 199. De enero a abril sumaron 842 mujeres víctimas de homicidio doloso”.

“En suma, en el presente sexenio se contabilizan 12 mil 434 mujeres víctimas de este delito, un promedio de 6.38 homicidios dolosos diarios. En el sexenio más violento de la historia moderna de México, la prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer no fue, no es, no será prioridad del Gobierno Federal”, señaló.