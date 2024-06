Coahuila: trabajadores confían en promesa de AMLO para rescatar a AHMSA

“Denuncié la injusta situación económica por la que atraviesan las más de 12 mil familias que pertenecen a Altos Hornos de México y sus empresas filiales en las regiones Carbonífera y desértica de Coahuila. Con base en eso, acudimos a la Ciudad de México en el Congreso de la Unión y de los diputados federales de Coahuila no obtuvimos respuesta”, expuso.

En cambio, junto con una comitiva de trabajadores de AHMSA, fue recibido por las legisladoras Amalia García y Gabriela Martínez, entre otras, quienes hace poco más de un mes acudieron a Monclova para escuchar de viva voz a la base trabajadora.

De esta manera, se levantaron oficios para enviarlos a López Obrador, a quien definió como un hombre de palabra, e informarle la situación crítica por la que atraviesan las familias por falta de ingresos económicos desde hace más de un año.

Hasta hace 10 días, un juez de lo Mercantil informó que Ancira seguía siendo dueño de la acerera y el viernes López Obrador aclaró que ya no contaba con acciones.

Añadió que AMLO está cumpliendo con las viudas y deudos de los mineros de Pasta de Conchos para recuperar los cuerpos. Ahí, el presidente hizo el compromiso de rescatar AHMSA y si no le alcanza el tiempo, le corresponderá cumplir a la próxima presidenta, quien se acercará con la cabeza para manifestar que así será.

Asimismo, dijo que como diputado suplente, daba gracias al Presidente, e invitó a los líderes de los sindicatos de la 288 y 147, que habían estado en contra de la clase trabajadora “para favorecer a Ancira en sus burdas maniobras, a que hagamos causa común con el Gobierno Federal, para que hoy no se quiera alzar con la medalla ningún priísta, ningún panista”.

“Confiamos en la palabra del presidente y de la próxima presidenta. Sabemos que el rescate va a tardar tiempo, hay que buscar los canales de diálogo, después de que el presidente nos dijo que sí va a rescatar AHMSA”, acotó.

Agregó que, en campaña, Sheinbaum se reunió con obreros de Altos Hornos e hizo el compromiso de apoyarlos en su lucha. Rodríguez González descartó la posibilidad de que el Gobierno Federal compre AHMSA, lo más probable es que facilite los mecanismos para la participación de nuevos inversionistas y posiblemente ofrezca facilidades para cubrir los pagos que se tienen ante la CFE y el Seguro Social, además de los millones de dólares que debe en impuestos al SAT.

“Para dejar de asfixiar a AHMSA, el Gobierno Federal va a facilitar el cómo sí y no el cómo no, para que los nuevos inversionistas se atrevan a entrar. Ellos quieren meterle dinero para que la empresa se reactive, no para pagar impuestos”, apuntó.