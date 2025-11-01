Coahuila: altas temperaturas retrasan entrada de mariposa monarca; entró el 21 de octubre

Jerónimo Chávez Cisneros, encargado de proyectos del Programa Correo Real de Profauna A.C., expuso que la migración de la mariposa monarca hacia México presentó un retraso en la temporada de otoño.

Chávez Cisneros apuntó que la entrada de las mariposas al país, que típicamente ocurre a mediados de octubre, fue anunciada hasta el pasado 21 de octubre en el municipio de Acuña, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Centro Histórico de Saltillo se llena de arte con el 5º Festival Paso de la Mariposa Monarca

”Generalmente en los años anteriores las mariposas las empezábamos a ver las primeritas a finales de septiembre, principios de octubre y ya la entrada de la migración de las mariposas generalmente se presentaba para mediados de octubre”, comentó Chávez.

El biólogo señaló que el retraso en la llegada del fenómeno migratorio se debe principalmente a factores climáticos.

”Desafortunadamente este año no ocurrieron como generalmente ocurre en los frentes fríos que son las que impulsan, estos vientos son los que impulsan a las mariposas monarcas durante su viaje para que lleguen a México”, dijo el encargado de proyectos.

Explicó que el ingreso de viento del Golfo hacia el norte mantuvo a la población de mariposas en el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas, retrasando el desplazamiento.

”Como no se habían venido los frentes fríos y estaba entrando mucho viento del golfo hacia el norte, eso mantuvo retrasadas y estacionadas digamos, a las mariposas monarcas en el sur de Estados Unidos, sobre todo en Texas”, apuntó.

El retraso, enfatizó el biólogo, se explica por el clima y las condiciones de viento, y hasta el momento es la única razón que se ha compartido a la ciudadanía sobre esta tardanza.

Chávez Cisneros informó que, tras la entrada oficial al país, se han reportado avistamientos de la especie en diversas regiones de Coahuila.

”Ahorita las hemos estado viendo ya incluso aquí en Saltillo, Coahuila. En los días anteriores se reportaron en Monclova, en Zaragoza, en Cuatro Ciénegas, en Múzquiz”, detalló el biólogo.

El encargado de proyectos indicó que los reportes de avistamientos en Saltillo se empezaron a dar desde el fin de semana anterior.

ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y APOYO CIUDADANO

Chávez Cisneros destacó que en Coahuila se llevan a cabo diversas actividades y esfuerzos por parte del gobierno, la ciudadanía y organizaciones para la conservación de la mariposa y su ruta.

Apuntó que en el norte de Coahuila, específicamente en Acuña y Zaragoza, se realizaron semanas atrás los primeros festivales de bienvenida a las mariposas monarcas.

”Fueron dos festivales de bienvenida muy grandes, promovidos por el Gobierno del Estado en conjunto con las escuelas, los grupos escolares y la ciudadanía que se interesa por este tema, y los gobiernos municipales de Acuña y de Zaragoza, y también algunas empresas que generalmente también apoyan estas actividades”, comentó Chávez.

El biólogo mencionó que en la Región Carbonífera, en Múzquiz y Sabinas, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas ha realizado actividades de educación ambiental para la conservación de la especie.

Adicionalmente, en la capital, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha organizado recorridos para la observación de la mariposa a través de la Agenda Ambiental.

El experto de Profauna mencionó que estas actividades en el estado forman parte de la Celebración Nacional de la Mariposa Monarca, que ha registrado más de 100 eventos en el país.

Sobre las acciones que puede realizar el ciudadano, Chávez Cisneros compartió diversas recomendaciones.

”Lo primero que les recomendamos siempre a las personas es de entrada tomarse un tiempo durante el día para observar el cielo y buscar a las mariposas monarcas para que las puedan avistar las puedan conocer”, dijo.

También sugirió visitar lugares con flores como parques y lotes baldíos, ya que es donde pueden admirar a la mariposa monarca.

”Después de eso también toca informarse de por qué ocurre este fenómeno migratorio, quiénes son estas mariposas y eso lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales”, señaló Chávez.

TE PUEDE INTERESAR: Altares de Día de Muertos en Saltillo rinden homenaje a mascotas queridas: ‘El amor que no se apaga’

Añadió que la ciudadanía puede implementar jardines para polinizadores utilizando plantas como los cenizos, las lantanas y las aves moradas.

”Con ese tipo de acciones es que ellos pueden ayudarnos a cuidar de esta especie”, apuntó.

Finalmente, el biólogo enfatizó la importancia de reportar los avistamientos a través de redes sociales para mapear la ruta migratoria.

”En cuanto vean una mariposa monarca, tomen una foto, las cuenten, pueden hacer un conteo por minutos cuando las vean volar o si las encuentran en algunos árboles descansando, que traten de proteger estos árboles y mandarnos fotos para avisarnos en dónde las están viendo a través de nuestras redes sociales, eso nos ayuda mucho para conocer toda la ruta que sigue la mariposa monarca año con año”, concluyó Chávez Cisneros.