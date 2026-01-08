Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

    Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

La hermana del periodista y escritor Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ estuvo las últimas semanas internada en el Hospital del ISSSTE

La mañana de este jueves 8 de enero se confirmó el fallecimiento de Odila Fuentes Aguirre, destacada docente, gestora y promotora cultural saltillense, cuyo legado fue reconocido recientemente con el programa “Profeta en su tierra” del Ayuntamiento de Saltillo.

Egresada de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, Odila pasó las últimas semanas internada en el Hospital del ISSSTE y se realizaron distintas campañas de donación de sangre para apoyar a su recuperación.

Fue en 2024, como parte de la administración municipal de José María Fraustro, que recibió este homenaje otorgado a través del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y Radio Concierto a destacadas figuras de la cultura y las artes de la ciudad.

La también hermana del escritor, periodista y cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, dejó un legado importante en la formación académica de varias generaciones y la promoción de la lectura, la educación y la cultura, lo que la llevó incluso a ser regidora del Ayuntamiento.

Asimismo, estuvo activa en estos rubros por medio de talleres, publicaciones, presentaciones y conferencias con las que estimuló el quehacer cultural de la ciudad.

“Este es un homenaje a su talento, inteligencia, su cultura y al amor que desde siempre ha tenido por la palabra hablada y escrita, que hace de ella una verdadera maestra de la lengua en nuestra ciudad”, aseguró Catón cuando recibió el homenaje.

Ella, por su parte, dijo que “este es un homenaje muy importante para mí, pero, sobre todo, para todos los saltillenses quienes a través de este programa son distinguidos por su entrega y amor a la cultura y las artes en nuestra comunidad”.

En redes sociales la Secretaría de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura y otras instancias educativas y culturales expresaron sus condolencias a la familia Fuentes Aguirre, con comentarios lamentando la partida de esta figura de la comunidad cultural saltillense.

