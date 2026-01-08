El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo

Por: David C. Adams and Frances Robles Cuba, según todos los indicios, atraviesa el peor momento económico en los 67 años de historia de su revolución comunista. Aunque la isla ha sufrido episodios periódicos de migraciones masivas, escasez de alimentos y agitación social en décadas pasadas, nunca antes los cubanos habían experimentado un colapso tan generalizado de la red de seguridad social de la que los dirigentes del país —empezando por Fidel Castro— se sentían orgullosos. “Yo, que nací allí, y vivo allí, te voy a decir que nunca había estado tan malo como ahora”, dijo Omar Everleny Pérez, de 64 años, economista en La Habana. TE PUEDE INTERESAR: ¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump Mientras los funcionarios del gobierno de Donald Trump se felicitan por la triunfal victoria militar en Venezuela, en la que el presidente Nicolás Maduro fue apresado y Estados Unidos reclamó el control del país sudamericano, las miradas se han centrado ahora en Cuba, que disfrutaba de una cálida relación con el presidente encarcelado y que dependía del petróleo que enviaba. “Se va a hundir”, dijo Trump el domingo sobre Cuba al descartar la necesidad de una acción militar allí, porque dijo que era probable que el gobierno se derrumbara por sí solo. Odalis Reyes puede ver la decadencia de Cuba con sus propios ojos. Desde la ventana de su estrecha sala de estar, Reyes, costurera en La Habana Vieja, contempla una reliquia del pasado obsoleto del país: el armatoste oxidado de una central eléctrica que antes suministraba electricidad a su barrio pobre, a las afueras del popular distrito turístico de la capital cubana. Ahora sirve como recordatorio de los constantes apagones. “Sí, muchas horas sin luz, muchas. Catorce horas, 15 horas”, dijo Reyes, de 56 años. “Eso te aterra porque el alimento, que es lo más difícil, uno tiene miedo que se le eche a perder”.

Y añadió que no sabe cómo saldrán adelante y esta vez se sienten como “robots humanos, humanoides”. En los últimos años, los cubanos se quejaban porque las asignaciones mensuales de arroz, frijoles y otros alimentos básicos que recibían de las cartillas de racionamiento del gobierno duraban solo 10 días. Ahora las tarjetas carecen prácticamente de valor porque rara vez hay alimentos disponibles en las tiendas de racionamiento del gobierno.

Para comprar gasolina, la gente tiene que utilizar una aplicación para concertar una cita con al menos tres semanas de antelación. Un residente de La Habana, la capital, dijo que se unió a la fila hace tres meses y ahora es el n.º 5052 de la línea. La falta de gasolina ha hecho que la recolección de basura sea esporádica, lo que ha provocado brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y la chikunguña. Los medicamentos son casi imposibles de encontrar si no hay familiares en el extranjero que los envíen. Los apagones han agravado una situación ya de por sí sombría, sobre todo en las provincias fuera de la capital, que pueden pasar 20 horas al día sin electricidad. Está oscuro, la gente está enferma y no tienen medicinas, dijo Pérez, el economista. La situación económica en la isla siempre ha sido difícil. Fue especialmente compleja durante una época a mediados de la década de 1990 conocida como el “periodo especial”, que se produjo tras el colapso de la Unión Soviética, que había mantenido a Cuba a flote. El gobierno cubano ha culpado sistemáticamente de sus penurias económicas al embargo comercial impuesto por Estados Unidos por décadas, que según afirma, asfixia su capacidad para hacer negocios en el mercado mundial y obtener el dinero que tanto necesita. Las sanciones económicas de los gobiernos republicanos, que han excluido alimentos y medicinas, lo han hecho aún más difícil, afirman funcionarios del gobierno. “Corregir distorsiones y reimpulsar la economía no es un eslogan”, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un discurso el mes pasado. “Es una batalla concreta por la estabilidad de la vida cotidiana: porque el salario alcance, porque no falte el alimento en la mesa, porque se acaben los apagones, porque se reanime el transporte, porque la escuela, el hospital y los servicios básicos funcionen con la calidad que merecemos”. Al cierre del tercer trimestre del año pasado, el producto interno bruto del país había caído más de 4 por ciento, dijo el presidente, la inflación estaba por las nubes y no se cumplían las entregas de alimentos racionados. Díaz-Canel reiteró los objetivos que el gobierno se ha fijado desde hace tiempo: hacer de la producción de alimentos una prioridad absoluta y trabajar para que las empresas estatales sean más eficientes. Los expertos afirman que aún no está claro el efecto que tendrá en Cuba la caída de Nicolás Maduro, a medida que el gobierno de Trump ejerza un mayor control sobre la industria petrolera estatal de Venezuela. Cuando Hugo Chávez era presidente, mantuvo a Cuba a flote con unos 90.000 barriles de petróleo diarios. En el último trimestre de 2025, Cuba solo recibió 35.000. Los cortes de energía resultantes han perjudicado a industrias como la producción de níquel, porque las fábricas están apagadas cuando no hay energía.