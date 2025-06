$!Coahuila: Sin freno, venta y consumo de ‘comida chatarra’ en las escuelas; crecen denuncias

A casi tres meses de haber entrado en vigor las nuevas disposiciones oficiales que prohíben la venta de alimentos “chatarra” en los planteles escolares y sus inmediaciones, los reportes relativos a malos hábitos alimenticios aumentaron 78 por ciento en las escuelas de instrucción básica de Coahuila.

En lo que va del actual ciclo escolar, a través de la campaña Mi Escuela Saludable, la asociación El Poder del Consumidor ha recibido 629 denuncias (276 más que en el ciclo anterior) de centros educativos de la entidad donde, en mayor o menor grado, se ha promovido el consumo de comestibles nocivos para la salud.

El reporte precisa que, de un ciclo a otro, la venta de “comida chatarra” se redujo de 98 a 79 por en los casos reportados (una diferencia de casi 9 puntos porcentuales). En cuanto a los refrescos embotellados, la cifra bajó de 82.7 a 60.3 por ciento; asimismo, la no comercialización de frutas y verduras pasó de 79 a 49.3 por ciento.

El informe también señala que 89.5 por ciento de las escuelas no contaba en el ciclo pasado con comités para hacer valer la prohibición de venta y consumo de “comida chatarra”, proporción que en este periodo disminuyó a 80.6 puntos porcentuales, mientras que la tasa de planteles sin bebederos pasó de 66.3 a 59.9 por ciento.

A nivel nacional se han recibido 28 mil 596 denuncias de escuelas que no terminan de apegarse a las nuevas disposiciones. De esta cantidad, el 81 por ciento sigue vendiendo “comida chatarra”, 59.7 por ciento expende refrescos, 49.1 por ciento no ofrece frutas y verduras, 77.2 por ciento carece de comités de vigilancia y en el 74.3 por ciento no hay bebederos de agua.