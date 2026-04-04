Coahuila: aumenta afluencia al río Sabinas; emiten aclaración sobre cobros

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Coahuila: aumenta afluencia al río Sabinas; emiten aclaración sobre cobros
    La aclaración es relevante por el aumento de visitantes en Semana Santa. RÍO SABINAS | REDES SOCIALES

El aviso busca evitar confusiones entre ciudadanos y visitantes

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal informó ciudadanos y visitantes que los cobros realizados en accesos a predios ubicados en el margen del río Sabinas corresponden a propiedades privadas. En este sentido la autoridad se deslindó completamente de dichos cargos.

A través de este aviso, la autoridad municipal busca evitar confusiones entre la población, especialmente durante el periodo vacacional de Semana Santa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-salinas-destaca-tradicion-y-turismo-en-la-arreada-muzquiz-coahuila-IF19586619

Durante estos días incrementa la afluencia de personas de la localidad, de otros municipios o entidades del país, en las zonas recreativas del municipio.

Del mismo modo, recordaron que espacios como El Parquecito y el Parque Recreativo La Cascada son áreas públicas que se encuentran limpias y de acceso totalmente gratuito para que familias puedan disfrutar.

A través de un comunicado el Gobierno Municipal lanzó un llamado a la comunidad para que respete, cuide y mantenga en buenas condiciones estos espacios.

Desde el jueves, el río Sabinas en Múzquiz se ha convertido en un punto de encuentro para turistas y visitantes que buscan disfrutar de un fin de semana de descanso y convivencia.

En el lugar se han visto familias y grupos de amigos que arribaron al sitio para acampar, preparar alimentos y disfrutar del entorno natural como parte del periodo vacacional por la Semana Santa.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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