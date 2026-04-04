Coahuila: aumenta afluencia al río Sabinas; emiten aclaración sobre cobros

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal informó ciudadanos y visitantes que los cobros realizados en accesos a predios ubicados en el margen del río Sabinas corresponden a propiedades privadas. En este sentido la autoridad se deslindó completamente de dichos cargos. A través de este aviso, la autoridad municipal busca evitar confusiones entre la población, especialmente durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Durante estos días incrementa la afluencia de personas de la localidad, de otros municipios o entidades del país, en las zonas recreativas del municipio. Del mismo modo, recordaron que espacios como El Parquecito y el Parque Recreativo La Cascada son áreas públicas que se encuentran limpias y de acceso totalmente gratuito para que familias puedan disfrutar.

A través de un comunicado el Gobierno Municipal lanzó un llamado a la comunidad para que respete, cuide y mantenga en buenas condiciones estos espacios. Desde el jueves, el río Sabinas en Múzquiz se ha convertido en un punto de encuentro para turistas y visitantes que buscan disfrutar de un fin de semana de descanso y convivencia. En el lugar se han visto familias y grupos de amigos que arribaron al sitio para acampar, preparar alimentos y disfrutar del entorno natural como parte del periodo vacacional por la Semana Santa.

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