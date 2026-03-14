Manolo Jiménez Salinas destaca tradición y turismo en la Arreada Múzquiz, Coahuila
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El evento es una de las celebraciones más representativas del Pueblo Mágico de Múzquiz y de la región Carbonífera
MÚZQUIZ, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la tradicional Arreada Múzquiz 2026, una de las celebraciones más representativas del Múzquiz, que cada año reúne tradición, convivencia familiar y promoción turística en la región Carbonífera.
El evento congregó a miles de asistentes que acudieron para disfrutar de la cultura vaquera y de una de las festividades más emblemáticas de este Pueblo Mágico de Múzquiz, considerado un referente cultural y turístico en el norte del estado.
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“Nos la pasamos atm en el arranque de la Arreada 2026 en Múzquiz disfrutando con miles de asistentes de nuestra cultura vaquera. Junto con nuestra amiga alcaldesa Laura Jiménez seguimos reconstruyendo la grandeza de este hermoso pueblo mágico y mostrando al mundo la riqueza de su historia, su cultura y su gente”, compartió el mandatario estatal.
Jiménez Salinas destacó que en todas las regiones de Coahuila se impulsan eventos tradicionales que fortalecen la convivencia comunitaria, promueven el turismo y generan derrama económica para las familias.
“Es un gran evento tradicional de este hermoso Pueblo Mágico, y como siempre en estas celebraciones familiares y recreativas invitamos a toda nuestra gente de Coahuila a disfrutar de nuestras tradiciones”, señaló.
El gobernador explicó que en la entidad se mantiene una agenda permanente de actividades turísticas y culturales, donde cada municipio cuenta con celebraciones emblemáticas que fortalecen la identidad local, atraen visitantes y proyectan lo mejor del estado.
Asimismo, subrayó que uno de los factores que ha permitido el crecimiento del turismo es el trabajo constante para mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, lo que permite que familias y visitantes disfruten con tranquilidad de festivales y actividades recreativas.
La Arreada Múzquiz 2026 reunió a familias, visitantes y participantes que celebraron con orgullo las tradiciones del norte del estado en un ambiente festivo que reafirma a Múzquiz como uno de los destinos culturales más importantes de la entidad.
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El tradicional recorrido de la arreada inició en el Rancho El Jaralito y avanzó por la carretera al Panteón, el bulevar Kickapoo y las calles Presidente Juárez, Santa Rosa, Hidalgo, 5 de Mayo, Reforma y el Callejón La Misión, hasta concluir en la Arena La Misión, donde se concentran las principales actividades de la celebración.
En esta edición participaron las ganaderías La Babia, La Posta, Los Cascabeles, La Escondida, El Pato, Golondrinas, El Jaralito y Cañón de Lobo, además de Lupe Villarreal, el equipo de mulas del Rancho El 6 de Múzquiz y un convoy de 17 camiones ganaderos del municipio, que dieron vida a esta tradición que forma parte de la identidad cultural de la región Carbonífera.