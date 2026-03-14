Manolo Jiménez Salinas destaca tradición y turismo en la Arreada Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la tradicional Arreada Múzquiz 2026, una de las celebraciones más representativas del Múzquiz, que cada año reúne tradición, convivencia familiar y promoción turística en la región Carbonífera.

El evento congregó a miles de asistentes que acudieron para disfrutar de la cultura vaquera y de una de las festividades más emblemáticas de este Pueblo Mágico de Múzquiz, considerado un referente cultural y turístico en el norte del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador

“Nos la pasamos atm en el arranque de la Arreada 2026 en Múzquiz disfrutando con miles de asistentes de nuestra cultura vaquera. Junto con nuestra amiga alcaldesa Laura Jiménez seguimos reconstruyendo la grandeza de este hermoso pueblo mágico y mostrando al mundo la riqueza de su historia, su cultura y su gente”, compartió el mandatario estatal.

Jiménez Salinas destacó que en todas las regiones de Coahuila se impulsan eventos tradicionales que fortalecen la convivencia comunitaria, promueven el turismo y generan derrama económica para las familias.

“Es un gran evento tradicional de este hermoso Pueblo Mágico, y como siempre en estas celebraciones familiares y recreativas invitamos a toda nuestra gente de Coahuila a disfrutar de nuestras tradiciones”, señaló.