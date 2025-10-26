Coahuila: Aumentan 39% muertes asociadas a contaminación del aire en 10 años

El número de fallecimientos que se asocian a la contaminación del aire como un factor de riesgo en Coahuila, aumentó 39 por ciento en 10 años. Estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés), expusieron que la entidad ha registrado este tipo de fallecimientos en claro ascenso durante los últimos años. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Detectan mayor contaminación del aire por las noches... que vendría de Monterrey El organismo perteneciente a la Universidad de Washington refiere que en 2013, las muertes asociadas a la contaminación del aire alcanzaron las 852. Para el año 2023 -última actualización disponible-, las muertes ascendieron hasta mil 183, es decir, 39 por ciento más. Sin embargo el mayor número registrado en la entidad se dio el año previo, pues en 2022 se alcanzó el máximo histórico con mil 223 fallecimientos.

Particularmente, el IHME estima que en Coahuila fallecieron 37 personas por la presencia de ozono en el ambiente durante el 2023, mientras que en 2013 fueron 47. Desde el año 2015, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) ha detectado muertes por problemas cardiovasculares que pudieron evitarse por la contaminación del aire. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detectan alta contaminación al norte durante fin de semana De acuerdo con el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), “en Torreón, Saltillo, Monclova y Frontera se podrían evitar en conjunto 74, 55 y 2 casos de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares y cáncer de pulmón, respectivamente”. Asimismo consideró que “solamente los casos por enfermedades cardiovasculares y por cáncer de pulmón, los beneficios económicos ascenderían en su conjunto a los 2 mil 411 millones de pesos”.