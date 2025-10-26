Coahuila: Aumentan 39% muertes asociadas a contaminación del aire en 10 años
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La contaminación del aire se estudia como un factor contribuyente a las enfermedades cardiovasculares, tal como el tabaquismo, el colesterol alto o el estrés.
El número de fallecimientos que se asocian a la contaminación del aire como un factor de riesgo en Coahuila, aumentó 39 por ciento en 10 años.
Estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés), expusieron que la entidad ha registrado este tipo de fallecimientos en claro ascenso durante los últimos años.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Detectan mayor contaminación del aire por las noches... que vendría de Monterrey
El organismo perteneciente a la Universidad de Washington refiere que en 2013, las muertes asociadas a la contaminación del aire alcanzaron las 852. Para el año 2023 -última actualización disponible-, las muertes ascendieron hasta mil 183, es decir, 39 por ciento más.
Sin embargo el mayor número registrado en la entidad se dio el año previo, pues en 2022 se alcanzó el máximo histórico con mil 223 fallecimientos.
Particularmente, el IHME estima que en Coahuila fallecieron 37 personas por la presencia de ozono en el ambiente durante el 2023, mientras que en 2013 fueron 47.
Desde el año 2015, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) ha detectado muertes por problemas cardiovasculares que pudieron evitarse por la contaminación del aire.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detectan alta contaminación al norte durante fin de semana
De acuerdo con el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), “en Torreón, Saltillo, Monclova y Frontera se podrían evitar en conjunto 74, 55 y 2 casos de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares y cáncer de pulmón, respectivamente”.
Asimismo consideró que “solamente los casos por enfermedades cardiovasculares y por cáncer de pulmón, los beneficios económicos ascenderían en su conjunto a los 2 mil 411 millones de pesos”.
PREPARAN PROGRAMA DE PREVENCIÓN
En septiembre de este año, en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, la SMA informó que prepara para el próximo año un Programa de Prevención de Contingencias Ambientales Atmosféricas.
Santiago Barrios Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental de la dependencia, mencionó en entrevista para VANGUARDIA el mes pasado, que el borrador del programa ya fue compartido con expertos y consultores externos para su análisis, por lo que una vez concluido ese proceso, el documento será presentado en medios oficiales para su entrada en vigor.
TE PUEDE INTERESAR: Urgen a Semarnat y Medio Ambiente de NL crear comité conjunto Monterrey-Saltillo de calidad del aire
Por su parte, Ciro Francisco Serrano Sobal, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Coahuila, informó que se ha registrado un incremento de enfermedades isquémicas del corazón, tanto a nivel estatal como en Saltillo, posiblemente asociadas con factores ambientales.
Según informó, las enfermedades cardíacas ocupan el primer lugar en defunciones y, con corte a agosto de este año, la cifra casi iguala el total registrado en 2024, con una tendencia al alza cercana al 20 por ciento.
Serrano Sobal detalló que aunque no existe una relación causal directa, se trata de una asociación contribuyente, en la que la contaminación actúa como un factor más entre otros como la hipertensión, tabaquismo, estrés y colesterol alto.