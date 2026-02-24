Coahuila: Cada dos días se denuncia una violación a la intimidad

Durante el primer mes de 2026, se denunció en Coahuila al menos un caso cada dos días de delitos contemplados en la llamada Ley Olimpia, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), bajo su nuevo esquema de informes de la incidencia delictiva.

De acuerdo con los datos del SESNSP, en enero la entidad registró 17 denuncias por el delito de violación a la intimidad sexual.

Este ilícito, tipificado en el Código Penal del Estado, consiste en divulgar, compartir, distribuir, comercializar o publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización.

Entre las sanciones previstas se encuentran multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como penas de prisión de tres a seis años. Aunque en Coahuila se han documentado casos en los que las víctimas son hombres, autoridades refieren que la mayoría de las denuncias son presentadas por mujeres.