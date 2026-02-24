Coahuila: Cada dos días se denuncia una violación a la intimidad
En enero de este año, primer mes en que se reportan estos ilícitos, se registraron 17 casos que infringen la Ley Olimpia en la entidad
Durante el primer mes de 2026, se denunció en Coahuila al menos un caso cada dos días de delitos contemplados en la llamada Ley Olimpia, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), bajo su nuevo esquema de informes de la incidencia delictiva.
De acuerdo con los datos del SESNSP, en enero la entidad registró 17 denuncias por el delito de violación a la intimidad sexual.
Este ilícito, tipificado en el Código Penal del Estado, consiste en divulgar, compartir, distribuir, comercializar o publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización.
Entre las sanciones previstas se encuentran multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como penas de prisión de tres a seis años. Aunque en Coahuila se han documentado casos en los que las víctimas son hombres, autoridades refieren que la mayoría de las denuncias son presentadas por mujeres.
Este es el primer año en que el SESNSP reporta de manera pública este delito en el fuero común, por lo que no existe un parámetro inmediato para comparar su comportamiento con años anteriores.
En el panorama nacional, el informe ubica a Coahuila en la posición número 12 entre las entidades con mayor número de casos en esta primera publicación del año.
A nivel país, durante enero se iniciaron 510 carpetas de investigación en fiscalías locales por el delito de violación a la intimidad sexual.
Las entidades que superan a Coahuila en número de indagatorias son Ciudad de México, con 114; Guanajuato, con 52; Chihuahua, con 38; Puebla, con 36; Quintana Roo, con 34; Nuevo León, con 33; Baja California, con 30; Hidalgo, con 29; Veracruz, con 28; Oaxaca, con 25; y Durango, con 18.