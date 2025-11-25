México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital

CDMX.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de México presentó una campaña nacional para combatir la violencia sexual y la violencia digital, fenómenos que afectan de manera creciente a mujeres y niñas en el país. El anuncio fue encabezado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hernández señaló que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y subrayó que no se trata de una exageración social. Citó datos oficiales que indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia, y que el 49.7% ha sufrido agresiones de carácter sexual. “De cada 10 denuncias por abuso sexual, nueve son de mujeres”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum

La funcionaria destacó que enfrentar este problema requiere una transformación cultural de fondo, no únicamente medidas institucionales. Recordó que el 22% de las mujeres usuarias de Internet ha sido víctima de ciberacoso, por lo que la estrategia incluye acciones específicas para atender la violencia digital y fortalecer la protección en plataformas y redes sociales.

Hernández hizo un llamado a los hombres para sumarse activamente a esta lucha, enfatizando que la defensa de los derechos de las mujeres no implica una confrontación de género. “La lucha a favor de las mujeres no es contra los hombres, es contra el machismo”, señaló. Añadió que el gobierno ha puesto a disposición cursos, talleres y materiales gratuitos en la plataforma puntogenero.mujeres.gob.mx.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional

En su intervención, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, explicó que la campaña se desplegará en los tres niveles de gobierno y se fortalecerá mediante actividades comunitarias, capacitaciones, producciones audiovisuales y acciones institucionales. “Vamos a estar en territorio, ahí donde pasan la vida las mujeres”, dijo.

Entre las acciones previstas destacan la entrega nacional de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, acuerdos con plataformas digitales para combatir la violencia en línea, cine-debates, murales comunitarios, caminatas urbanas para identificar riesgos y capacitaciones en escuelas, fiscalías y centros de justicia. También se realizarán encuentros con mujeres con discapacidad y espacios de reflexión dirigidos a hombres para construir relaciones libres de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal absuelve a hijo de regidor de Ixtapaluca, acusado de feminicidio y tentativa de feminicidio

La estrategia contempla además una mesa especializada de datos para monitorear la seguridad en entornos digitales y evaluar el impacto de las intervenciones. El programa concluirá el 10 de diciembre con una jornada de análisis y revisión estadística sobre los avances y desafíos en la protección de mujeres y niñas.

Con esta campaña, el gobierno busca visibilizar la magnitud de la violencia y promover un cambio cultural profundo que asegure a las mujeres una vida libre de agresiones tanto en los espacios públicos como en el ámbito digital. Con información de El Universal