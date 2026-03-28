Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año

La titular de la Coordinación de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, Karla Valdés, señaló que esta situación responde a diversos factores externos, entre ellos condiciones económicas y ajustes derivados de acuerdos internacionales.

Ante el contexto político y económico en el País, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reportó una disminución en la colocación laboral de sus egresados. Menos de la mitad logra un empleo dentro del primer año posterior a finalizar sus estudios.

Indicó que, aunque el año pasado más del 50 por ciento de los egresados logró incorporarse al mercado laboral en su primer año, este año se ha observado un comportamiento a la baja, con expectativas de recuperación en el próximo semestre.

En recientes declaraciones, el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel, declaró que históricamente la universidad mantiene niveles de colocación laboral de entre 76 y 85 por ciento de sus egresados en los primeros seis meses después de concluir sus estudios.

La funcionaria señaló que en algunos casos, la inserción laboral no siempre se da en áreas relacionadas con la formación profesional, especialmente en disciplinas sociales y humanísticas, donde se presentan mayores dificultades.

Ante ello, mencionó que la universidad impulsa estrategias para diversificar las oportunidades, promoviendo que estudiantes de estas carreras, como educación o letras, exploren opciones en el sector empresarial o en el emprendimiento.

En este sentido, destacó la necesidad de fortalecer habilidades adicionales para responder a un mercado laboral cada vez más competitivo y en constante transformación, particularmente por el impacto de las nuevas tecnologías.

Uno de los principales retos es la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial en la formación académica, mediante la capacitación docente y su inclusión en los planes de estudio, con el objetivo de fomentar un uso responsable y preparar a los estudiantes para las exigencias actuales del mercado laboral.

Señaló que estos cambios obligan a replantear los perfiles profesionales y a preparar a los estudiantes con herramientas que les permitan adaptarse a distintos entornos laborales.

EGRESAN MÁS EN ÁREAS DE MENOR COLOCACIÓN

Según estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila, áreas como Educación y Ciencias Sociales, donde se han identificado mayores dificultades de colocación laboral, mantienen una alta participación femenina y un crecimiento sostenido en los últimos años, agregó Valdés.