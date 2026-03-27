Pide Manolo Jiménez al Gobierno Federal rescatar AHMSA, en lugar de enfocarse en la revocación del mandato

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Torreón
/ 27 marzo 2026
    Pide Manolo Jiménez al Gobierno Federal rescatar AHMSA, en lugar de enfocarse en la revocación del mandato
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó que México debe priorizar la relación con Estados Unidos y la reactivación económica, especialmente el rescate de AHMSA en Coahuila. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El Gobernador llamó a priorizar la relación con Estados Unidos y la reactivación de AHMSA por encima de debates políticos, al considerar que el rescate de la siderúrgica es clave para el empleo y la economía de Coahuila

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Federal, en lugar de estar enfocado en la revocación de mandato, debería priorizar la relación con Estados Unidos por encima de Venezuela o Irán, con temas como el energético y, en el caso de Coahuila, la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), dijo el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Destacó que México, en vez de enviar petróleo gratuito a Cuba —lo cual implica miles de millones de pesos—, esos recursos podrían destinarse como incentivos para empresas privadas interesadas en rescatar la acerera, que actualmente enfrenta una crisis financiera severa.

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Explicó que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en lugar de promover una colecta para Cuba, debería salir a pedir una colecta para los trabajadores de AHMSA, que a raíz de su pleito con Alonso Ancira quebró la empresa.

El gobernador opinó que el expresidente tuvo mucho que ver con la quiebra de la siderúrgica y ahora lo que debería hacer es una colecta para crear un fondo —al que Coahuila le entraría con una buena suma de recursos—, para disponer de un paquete de incentivos y reactivar la empresa que representaba unos 18 mil empleos.

“Hay diversos temas en México que requieren atención urgente, mucho más relevantes que los debates políticos; es necesario diseñar un proyecto financiero atractivo que motive a las empresas a participar en el rescate de AHMSA”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/academias-fortalecen-formacion-integral-en-el-colegio-san-jose-DP19704351

No obstante, la revocación de mandato ya tiene fecha establecida, y lo correcto es respetarla “para evitar mayor conflicto”, pues el país no está en condiciones de asumir más polarización o divisiones, cuando hay asuntos prioritarios que deben atenderse y México nos necesita a todos unidos.

Los cambios en el ámbito político-electoral generan fricciones innecesarias, por lo que es fundamental enfocarnos en la seguridad y la reactivación económica, para impulsar el crecimiento nacional y fomentar la llegada de nuevas inversiones y empleos.

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Sandra G. Gómez

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Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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