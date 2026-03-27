Campañas de vacunación contra COVID-19 contribuyeron a localizar a 40 personas reportadas como desaparecidas en Coahuila

El Fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, reveló que uno de los mecanismos que ayudaron a la localización de personas que se encontraban reportadas como desaparecidas en el Registro Nacional fueron las campañas de vacunación contra el COVID-19.

De acuerdo con el fiscal especializado, actualmente Coahuila cuenta con un total de dos mil 514 carpetas de investigación por el delito de desaparición de personas, las cuales, además de indagar sobre el delito, se enfocan en la búsqueda y localización de las mismas.

Según el funcionario, a lo largo de los años se han implementado diversos mecanismos para lograr la localización de personas con un enfoque más amplio, como las cruzas de datos, tal como ocurrió con las campañas de vacunación contra el COVID-19.

Reveló que durante dichas campañas se logró registrar como localizadas a por lo menos 40 personas que se encontraban vigentes como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.