Campañas de vacunación contra COVID-19 contribuyeron a localizar a 40 personas reportadas como desaparecidas en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Campañas de vacunación contra COVID-19 contribuyeron a localizar a 40 personas reportadas como desaparecidas en Coahuila
    El fiscal José Ángel Herrera Cepeda señaló que el intercambio de datos durante las campañas de vacunación contra el COVID-19 permitió ubicar a personas que aún figuraban como desaparecidas en registros oficiales. CORTESÍA

El fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, informó que el cruce de datos durante las campañas de vacunación permitió localizar a al menos 40 personas

El Fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, reveló que uno de los mecanismos que ayudaron a la localización de personas que se encontraban reportadas como desaparecidas en el Registro Nacional fueron las campañas de vacunación contra el COVID-19.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/vinculan-a-proceso-a-chofer-por-posesion-ilicita-de-diesel-en-frontera-KO19716480

De acuerdo con el fiscal especializado, actualmente Coahuila cuenta con un total de dos mil 514 carpetas de investigación por el delito de desaparición de personas, las cuales, además de indagar sobre el delito, se enfocan en la búsqueda y localización de las mismas.

Según el funcionario, a lo largo de los años se han implementado diversos mecanismos para lograr la localización de personas con un enfoque más amplio, como las cruzas de datos, tal como ocurrió con las campañas de vacunación contra el COVID-19.

Reveló que durante dichas campañas se logró registrar como localizadas a por lo menos 40 personas que se encontraban vigentes como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/pide-manolo-jimenez-al-gobierno-federal-rescatar-ahmsa-en-lugar-de-enfocarse-en-la-revocacion-del-mandato-EO19715515

Esto se logró mediante el intercambio de datos que, en un inicio, se requirieron para ser acreedor a las vacunas.

“Se arrojó que las personas estaban en otra parte. No estaban en Coahuila en ese momento, pero al final de cuentas estaban vivas y localizables”, dijo.

A detalle, Herrera Cepeda explicó que en la mayor parte de los casos las personas localizadas habían sido reportadas en la región que rodea a Saltillo, así como en la región Laguna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


vacunas
Desaparecidas
Desaparecidos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA
El pitcher japonés anunció su salida tras dos semanas de trabajo en el Spring Training.

Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda
Ciudadanos de diversas edades y procedencias se movilizan de forma pacífica en espacios públicos, portando símbolos que exigen un equilibrio de poderes en el gobierno federal.

Lo que sabemos de las protestas ‘No Kings’ en Estados Unidos
El presidente Trump discute la situación con Irán y el estrecho de Ormuz en la Casa Blanca, acompañado por el senador Rubio y el nominado Pete Hegseth.

Trump vuelve a ampliar el plazo a Irán sobre el estrecho de Ormuz ante la caída de las bolsas